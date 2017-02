Una explosión merecida

Después de otro triunfo en una plaza de las difíciles, el vestuario sevillista sacaba pecho antes de volver a la península. Con la lógica alegría de haber marcado el gol del triunfo, Joaquín Correa era uno de los que más exteriorizaba la alegría generalizada. "Estoy muy satisfecho con el gol en este estadio tan difícil que ha servido para la victoria del equipo. Nos sirve para coger confianza de nuevo. Tratamos en todos los campos de ganar aunque no siempre es posible; pero esta victoria nos refuerza con la idea de querer seguir arriba y no perder el paso", dijo el argentino, que lamentaba la amonestación que sufrió al celebrar el tanto. "El valor del gol compensa claramente la tarjeta. Creo que lo estoy haciendo bastante bien cuando juego y estoy contento con mi trabajo", terminó.

Otro de los héroes era Sergio Rico, que le daba mucho valor al resultado. "Tuvimos mucho trabajo con ocasiones ambos equipos, pero hemos estado fuertes y sólidos y conseguimos dejar la puerta a cero y traernos los tres puntos con el gol de Correa", explicó el de Montequinto. "Cuando damos el cien por cien te vas aún más satisfecho con la victoria. Nos venía bien por lo anímico del grupo y volver a asomarnos arriba con confianza. En lo personal estoy muy contento, me salen bien las cosas y estoy pudiendo ayudar al equipo a que los goles de los compañeros sirvan".

Para terminar, Matías Kranevitter también mostró la alegría que reina en el equipo. El argentino volvía al once titular después de algún tiempo y aseguró haberse sentido bien en el campo. "Uno siempre tiene que estar preparado para jugar y más en esta clase de partidos. Hay que estar listo para ayudar al equipo", explicó el futbolista cedido por el Atlético. El medio centro sevillista destacó que la tempranera tarjeta amarilla que vio era un peligroso hándicap, pero que al final no le afectó en su rendimiento. "El grupo es amplio y uno siempre trata de entrar, tenemos un equipo muy competitivo. La tarjeta la vi muy pronto pero afortunadamente salió bien el resto del encuentro", puntualizó el ex jugador de River Plate.

Por último, Kranevitter valoró los tres puntos conseguidos ante un rival que juega muy bien al fútbol y que sirven para seguir soñando con estar entre los grandes en todo lo alto de la clasificación: "Necesitábamos la victoria para seguir ahí arriba peleando con los grandes. El Sevilla está para luchar por cosas importantes. Veníamos con una racha muy buena y sirve para arreglar lo sucedido en las últimas dos semanas".