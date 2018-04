La fe en la fuerza del colectivo

Evitar que el balón llegue a Messi es una consigna. Otra consigna, quizá más importante, es la unión y la fuerza del colectivo. Sólo de forma coral, muy bien coordinada, se le puede hincar el diente al Barcelona de Messi. Y para ello han estado conviviendo en familia los jugadores del Sevilla en Marbella.

"Las sensaciones son bastante buenas", aseguró Escudero en su comparecencia en el Wanda. "Hemos estado haciendo un trabajo esta semana muy bueno y venimos con la mentalidad de creer que podemos ganar esta final. El Barcelona es favorito, pero ya demostramos que podemos hacerle daño", añadió. "Hay que correr en equipo, porque cuando el equipo está junto podemos a ganar a cualquiera", dijo taxativo.

Parco en palabras, pero profundo en contenidos, el lacónico Escudero insistió en esa fe en el colectivo como fuerza telúrica del Sevilla de las grandes ocasiones: "Estos días concentrados han sido muy positivos, hemos hecho alguna actividad juntos, hemos pasado más tiempo unidos, y eso es más positivo para la final. Todos estamos convencidos de que podemos ganar y con esa actitud venimos".

Otra cosa es llevar eso a la práctica, sobre todo cuando enfrente están Messi y compañía. ¿Cuál es la fórmula para frenar al astro argentino? "Estamos hablando de uno de los mejores futbolistas del mundo, es difícil pararlo, tiene muchas salidas cuando uno lo presiona o cuando lo va a encimar, pero la clave es que estemos juntitos e intentar que no reciba el balón", sostuvo.

En esa mentalidad ganadora y positiva no cabe en estos momentos pensar en la Liga, en la clasificación europea, en nada que no sea la final: "Nosotros, durante toda la temporada, hemos intentado trabajar para estar en Europa desde la Liga. Las cosas no están yendo tan bien como querríamos en la Liga y es verdad que si ganamos la Copa entramos en Europa. Pero en Liga siempre trabajamos para estar lo más alto posible".

Ni siquiera la imagen de agotamiento físico dada por el Sevilla en determinados partidos ligueros preocupa al lateral zurdo, precisamente uno de los futbolistas que más ha evidenciado esa fatiga: "El equipo llega bien, con muchas ganas. En partidos como la final puede más la cabeza que las piernas, el aspecto físico hay que dejarlo de lado".

Hay quien le sugiere al vallisoletano que el partido se puede decidir por las bandas, por las características de ambos equipos y por la tendencia tanto de Sevilla como Barcelona de abrir el campo. Escudero discrepa y amplía el espectro: "Cualquier detalle va a ser importante y hay que estar preocupado en cualquier terreno del campo, no sólo por las bandas".