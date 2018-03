“Es una final por la Champions y debemos ganar al Valencia sí o sí”

Es difícil imaginarse al Sevilla actual sin el Mudo. Franco Damián Vázquez (Tanti, Córdoba, 22-02-1989) está en plenitud a sus 29 años recién cumplidos. Ante el Athletic cuajó un partidazo y fue elegido por LaLiga y por otras webs especializadas como WhoScored como el MVP de la jornada. Asentado en el club y en la ciudad, está feliz y ni siquiera antes de volver los pitos en ovaciones tuvo dudas de que Nervión era su sitio. Cumple contrato en 2021 y espera terminarlo y, por qué no, alargarlo. Montella le dio el sitio justo en el que el cordobés se siente el amo con su fútbol visceral de artista, un fútbol torero de temple y raza.

–Vaya partido que se marcó ante el Athletic... Asistencia, golazo y todos jugando a su ritmo.–Sí, creo que fue un partido completo, un partido serio de parte de todos. En particular fue un buen partido mío al que el hecho de asistir a Luis y marcar gol te da más importancia, pero todos sacamos esos tres puntos tan importantes.–¿Su mejor momento en Sevilla?–Sí, pienso que sí. Estoy con confianza, con muchos minutos y continuidad, y eso hace que uno pueda demostrar lo que puede dar en la cancha y devolver esa confianza.–La confianza de Montella es clave, y el cambio de posición.–Lo primero que hizo fue decirme que confía mucho en mí. Yluego me ha puesto en la posición en la que creo que rendí en los clubes en que estuve antes y que acá, por una circunstancia o por otra, nunca pude jugar en esa posición en la que me siento cómodo. Vincenzo desde que llegó me dio esa confianza.–Llega un partido en la cumbre.–Sabemos que para luchar por la Champions hay que ganar el sábado. El Valencia es un rival difícil que está haciendo una gran temporada y tenemos que ganar acá con nuestra gente, disputar cada pelota como si fuera la última, porque para nosotros son tres puntos que nos acercarían a ellos y nos daría chance de poder alcanzarlos. Es un partido difícil, pero importantísimo.–El Valencia no se distraerá con una cita como la de Old Trafford...–No, la gente está metida, todos sabemos que es un partido muy importante. El grupo está metido en el partido del sábado y después del Valencia pensaremos en Manchester. Somos profesionales.–¿Cree que se rompió algo la confianza en el desastre ante el Atlético o ya se han recuperado?–En el partido del Atlético cometimos errores que no se pueden cometer, el Atlético no perdona y el partido se puso muy cuesta arriba. El partido del sábado es casi lo mismo. El Valencia es un equipo con dos líneas de cuatro, presiona muy bien la salida del balón y tenemos que estar muy atentos para no cometer esos errores, porque ellos lo aprovechan bien. Estamos trabajando en eso durante la semana y esperemos hacer un buen partido todos.

–¿Qué partido prevé? Un partido de control, de ida y vuelta...–No nos conviene un partido de ida y vuelta. Ellos saldrán a encerrarse atrás y salir a la contra. De ahí la importancia de dar el pase firme y no cometer esos errores que cometimos contra el Atlético porque los van a aprovechar ellos. Debemos estar muy metidos en el partido.–¿En el vestuario se habla también de final o lo ven con calma?–Para nosotros es una final porque tenemos que ganar, queremos estar el año que viene en Champions y para eso tenemos que ganar al Valencia sí o sí, lo tenemos claro.–Y en esa final estará sí o sí Franco Vázquez, es imprescindible...–Bueno, ojalá, si me toca estar trataré de dar lo mejor, como siempre y que todos podamos sacarlo.–Hubo de ser doloroso que un compatriota como Berizzo saliera de ese modo del club...–Fue un balde de agua fría, no nos lo esperábamos que Eduardo se fuera. Fue una decisión del club, que tendría sus razones. Me sentí muy apenado, porque es muy buena persona, nos daba confianza, era muy positivo. Pero el fútbol es así, los dirigentes cuando no se dan las cosas toman decisiones y debemos estar con el nuevo técnico.–Lo que sí ha sido obvio es el cambio de estilo:posicionamiento en el campo, ritmo, repliegue...–Sí, sí. Son dos técnicos distintos. Eduardo pedía el marcaje al hombre, más presión. Vincenzo pide estar más compactos, con líneas más cerradas, y salir rápido. Con Eduardo nos faltó tiempo, no agarramos el concepto que quería y con Vincenzo desde que llegó nos dijo las palabras justas y qué fútbol pretendía. El grupo lo asimiló y los resultados están a la vista.–¿Qué fue más importante, lo táctico o lo mental?–Cuando ganas se trabaja de otra forma, coges confianza, estás más alegre y todo conlleva a lo otro. Lo táctico fue importante y ganar te da otra mentalidad.–Pero también han tenido derrotas muy dolorosas con Montella.–Sí, quizá la imagen incluso en la derrota es de equipo más vivo. Con Eduardo las veces que perdimos la imagen era otra. Con Vincenzo fueron por errores puntuales y el equipo demostró que está vivo. –Es raro ver tantas derrotas abultadas en una temporada.–Sí, es raro. La más justa fue la del Madrid. La del Valencia también fue una derrota dura. Pero luego, la del Atlético, la del Spartak, el mismo clásico, no creo que se correspondieran con el partido. Estábamos en el partido y por errores puntuales los rivales nos convirtieron. No fueron tan justas.–Lo que sí tiene claro Montella es el once, un once muy fijo.–Sí, ha encontrado un grupo de jugadores que lo representan dentro de la cancha y eso es importante para la confianza y para devolverle la fe que tiene en nosotros. Pero también hay jugadores que se merecen jugar más por cómo se entrenan y cómo apoyan.

–Quizá sea lo que se le pida a Montella, meter a más gente...–Sí, puede ser, puede ser. Cada entrenador tiene sus ideas y está en él la posibilidad de insertar a otros compañeros que puedan ayudar.–Tendréis claro que este sábado juega el once de gala, salvo Jesús Navas, ¿no?–No sé. Todavía no ha parado un equipo para el partido con el Valencia, mañana lo hará. Jesús Navas aún no ha tenido el alta.–Y del Valencia, ¿qué sabéis?–Hemos visto ya algún video. Es un equipo que se repliega bien en dos líneas de cuatro y sale a la contra con dos delanteros rápidos y fuertes más las bandas. Defensivamente están muy bien y apuesta a eso. Debemos estar concentrados para no perder esas pelotas tontas. –Está teniendo mucha pegada, justo lo que le falta al Sevilla...–Sí, puede ser, no estamos siendo muy concretos, hacemos muchas ocasiones y no las concretamos cuando estamos en ventaja, y luego terminamos sufriendo. Es una falla que tiene el equipo. Sin obsesión, hay que matar los partidos.–En cuatro días se juegan la temporada, Copa al margen.–Sí, el partido de este sábado y el del martes van a definir la temporada. Primero hay que preparar el partido del sábado bien, como estamos haciendo, y pelear luego sí o sí, con todo, por la Champions.–¿Cuál es más decisivo?–Creo que el partido del sábado es muy importante, porque el año que viene el Sevilla tiene que estar en la Champions de vuelta. Es muy importante. Y luego llega el de Manchester, adonde iremos con muchísima ilusión.–Y usted jugará los dos... Es curioso cómo han cambiado las tornas, cómo ha convertido las pitadas en ovaciones. No pasa desapercibido: orejas y rabo o almohadillazo, como en los toros.–Sí (risas), creo que es mi forma de jugar. Desde chico he jugado de la misma manera. A veces cuando las cosas van bien ‘sos el mejor’ y cuando van peor, ‘sos el peor y no servís para jugar’. Siempre trato de tener un equilibrio. Ni ahora soy el mejor ni antes era el peor, sólo trabajo tranquilo.

–Y luego, la final con el Barça de Messi ¿Se puede ganar?–Sí, si estamos como ahora, creo que sí. El Barcelona es el mejor del mundo junto con el City, creo yo. Es una final, un solo partido, y hay que jugarlo bien. Ojalá que las cosas nos salgan bien.–Pase lo que pase, usted estará a gusto en el Sevilla.–Me siento muy bien, sí, desde que llegué el año pasado, en la ciudad, en el club, estoy muy bien. Es un sitio ideal y ojalá que me pueda quedar hasta el final, o no sé hasta cuándo, que el tiempo lo diga. Me gusta Sevilla, me gusta la gente y cómo se vive acá.–¿Ni cuando escuchaba pitos pensó que no era su destino?–No, nadie me ha regalado nada. Siempre me han criticado y me han elogiado, y nunca me he tirado atrás, siempre he dado la cara, porque sé que siempre hay una revancha. Hoy en día estoy bien y tengo que seguir trabajando y en la misma línea.–El Mundial lo toca a usted mucho más tangencialmente que a Mercado, Correa o Banega...–Es difícil. Es un sueño el Mundial. Hay muchos jugadores, pero hasta que exista la posibilidad y siga exhibiendo un buen nivel, las chances siempre están.–Para ir con Argentina...–Sí, podría porque con Italia sólo jugué cuatro amistosos y sólo habría que hacer un trámite con la FIFA, son papeles no más. Cuando ha venido Jorge (Sampaoli) me ha hablado y me ha dicho que me tiene en consideración, que me va a estar mirando y, bueno, que el campo de juego dirá si tengo chance o no. Obviamente sería un sueño ir al Mundial.–¿Cómo ve a sus compatriotas? Con Montella la columna vertebral es más argentina que con Berizzo... Mercado de central, Banega en el eje, en la izquierda Correa y usted al mando arriba.–Sí, todo el equipo tiene un buen nivel, tanto Gabri como Éver y el Tucu. Todos estamos a un buen nivel y no hay que conformarse, estamos en la parte más importante de la temporada y acá es cuando se ve a los jugadores diferentes, en los momentos que deciden el final.–Pero es un Sevilla menos argentino, más italiano...–Sí, él lo que busca es recuperar la pelota cerca del área y atacar rápido el espacio. Quizá el fútbol argentino... Jorge pedía, por ejemplo, más tenencia de pelota.