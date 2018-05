"Éste es el final feliz de un cuento de hadas"

"Para mí, este es el final feliz de un cuento de hadas", aseguró este martes el nuevo entrenador del Sevilla, Pablo Machín, en la rueda de prensa en la que se despidió del Girona después de casi cuatro temporadas y media. "Hace un tiempo dije que quería que la gente de la ciudad fuera del Girona y que se vieran más camisetas del equipo y, entre todos, lo hemos conseguido", destacó Machín antes de explicar que acabó de tomar la decisión de recalar en el Ramón Sánchez-Pizjuán este mismo domingo.

Profundamente agradecido con "todos" los que le han ayudado, en especial los futbolistas por haber creído siempre "en aquel entrenador semidesconocido" que aterrizó en Montilivi para hacerse cargo de un equipo que parecía destinado al descenso a la Segunda División B; el técnico de Gómara (Soria) subrayó que "lleva el club muy adentro".

Pablo Machín remarcó además que, a partir de ahora, el Girona tendrá "un seguidor más en Sevilla" y, en referencia a su marcha del conjunto rojiblanco, ha recordado que, tal y como había repetido durante los últimos meses, tan solo podía irse "si llegaba una oferta irrechazable". "Cuando a un entrenador como yo se le pone delante un club como el Sevilla hay muy pocas opciones de decir que no", sentenció Machín.

El soriano ha sido claro al señalar que, "con todos los respetos", su nuevo equipo es más grande que el Girona" y lo ha calificado como "top en España y en Europa".

"Es un reto más en mi carrera que lo asumo con ilusión como todos los que he tenido. Aquí, he crecido y he aprendido mucho más de lo que yo he podido enseñar. Me llena de orgullo haber conseguido gestas tan bonitas", añadió.

Además de algunos futbolistas de la primera plantilla rojiblanca como Eloi Amagat, Àlex Granell, Pere Pons o Aday Benítez, en la rueda de prensa también estuvieron presentes el presidente del que hasta ahora ha sido su club, Delfí Geli, y el director deportivo, Quique Cárcel.

"En el mundo profesional, tenemos que aceptar que a las personas se les presentan retos y que toman decisiones que a veces separan caminos, pero el de Pablo Machín siempre estará ligado al Girona", aseguró el máximo dirigente del conjunto rojiblanco, justo antes de desearle "toda la suerte del mundo".