"No firmo el empate, vamos a salir a ganar al cien por cien"

-parece que es el jugador de moda en el Sevilla. Vaya dos golazos seguidos...

-Bueno, me siento muy bien. Más que nada por el momento de forma del equipo, que está en una dinámica muy positiva. Eso es de valorar, porque entre quien entre lo estamos haciendo bien. Estamos adquiriendo todas las ideas del míster y en el ámbito personal me están saliendo las cosas... Así que, contentos.

-El miércoles marcó su primer gol en Europa... en Champions.

-Es un orgullo tremendo poder marcar en esta competición, que es la más bonita que hay. Realmente estoy muy satisfecho, pero sobre todo por la victoria del equipo. Con ese gol pude ayudar a que el equipo ganara.

-Además, de cabeza, el segundo que marca tras el del debut ante el Espanyol. ¿Es su especialidad aun sin ser alto?

-Sí, bueno, el año pasado ya marqué dos con el Getafe, uno al Espanyol también. Yo intento aprovechar la debilidad del rival, sé que en el cuerpo a cuerpo no gano los duelos, porque los centrales y los laterales suelen ser más fuertes, pero intento estar por ahí. Hay que darles las gracias tanto a Escudero como a Esteban (Jovetic) porque me dieron dos centros magníficos ante el Leicester y el Eibar. Y sobre todo que tanto asistencias como goles sirven para que el equipo siga creciendo y con eso hay que quedarse.

-Ante los azules del Leicester fue una conexión propia del Getafe: Escudero-Sarabia...

-Recuerdo un gol que le di yo que marcó él. Nos entendemos bastante bien, son muchos años juntos y vas conociendo cada paso. Él puso un grandísimo centro y yo entré con todo, sin miedo.

-Como el Torpedo Müller... Lleva ya 9 goles en total, 6 en Liga.

-El año pasado marqué unos pocos, siete en la Liga. Me estoy encontrando muy cómodo cara a puerta, cada vez con más confianza y eso es importante a la hora del gol. Intentar estar ahí, en el momento adecuado, llegar al área lo más posible. También tienen mucho que ver los compañeros. Estamos rindiendo todos a un gran nivel, estamos teniendo oportunidades de llegar a puerta con superioridades y eso es fundamental, el juego del equipo.

-Su verdadera especialidad era la asistencia, a balón parado.

-Me encuentro cómodo dando goles. El míster me da confianza para sacar córners y faltas. Estoy encontrando el punto ahí y los compañeros están haciendo todo lo que ensayamos. La mayor parte de mi carrera lo que más he hecho es dar asistencias de gol.

-¿Se esperaba este protagonismo, con tantos goles?

-Está claro que no me lo esperaba. Yo partía para intentar ayudar al máximo al equipo, eso no va a faltar, e intentar jugar lo máximo, sabiendo la gran competencia que hay en todos los puestos. Me están saliendo muy bien las cosas y estoy superando mis expectativas.

-Sin el cartel de titular fijo, con Sarabia siempre se debe contar.

-Intento estar a disposición del míster y creo que cada vez voy jugando más. Tengo que agradecer la confianza del míster en mí, me ha puesto en varias posiciones.

-Le falta jugar de portero, casi.

-Sí, de lateral y extremo izquierdo, de lateral y extremo derecho, de mediapunta, de punta también, algún partido sí. Eso quiere decir que el míster cuenta conmigo y yo me voy adaptar a cualquier posición, y voy a aprender de cada posición de los mejores. En lo defensivo me ayudan mucho Mercado, Nico Pareja... en cuanto a marcar, a lateralizar en los córners, cómo colocarse en los centros, posicionarte y saber dónde está el contrario... Intento quedarme con lo mejor de cada uno, así seré más completo.

-Deber ser estresante jugar de lateral en un sistema tan ofensivo. Mucho uno contra uno, ¿no?

-Sí, por supuesto. El míster es muy valiente. La gente tiene que asumir responsabilidad. Muchas veces quedamos uno para uno, pero eso hace que arriba tengamos superioridades. Nosotros vamos a comernos el uno contra uno, a ganar ese duelo, y que los compañeros aprovechen la situación.

-¿Algún futbolista le ha dado dolor de cabeza como lateral?

-Jugar contra Nani, un jugadorazo al que he visto mucho en el Manchester United y he jugado con él en la play... Que te encare él no te da miedo, te creces y te dices, le voy a ganar.

-¿Le ha recordado a Sampaoli que usted es extremo derecho?

-No (sonrisas). Él lo sabe. Y yo donde me ponga sacaré el trabajo y la casta. También puedo rendir de extremo izquierdo si el equipo juega con dos delanteros y necesita que esté a pierna natural para sacar centros.

-Lleva seis goles en la Liga. ¿Imagina marcar el séptimo en el derbi, el sábado?

-Yo nunca imagino esas cosas. Vamos a intentarlo, sobre todo que el equipo gane. Me vale con que ganemos y seguir ahí en la lucha de arriba.

-¿Se siente como una amenaza para el Betis? Marca siendo titular, siendo suplente, siendo lateral, de cabeza, de empalme...

-No sé cómo lo afrontarán ellos. Habría que preguntarles a ellos. Yo intento ser lo más agresivo posible de cara al gol. Y en defensa, igual. Cada vez que salgo, ya sea 90 minutos o 20 intento aportar al equipo, tanto en tareas defensivas como ofensivas.

-¿Esa versatilidad es el pago a la libertad táctica de Sampaoli?

-Al míster le gusta mucho no tener posiciones fijas, que cada uno intente adaptarse a diferentes posiciones para que dentro de un mismo partido pueda cambiar el esquema, tener distintas opciones a la hora de atacar. Eso ayuda.

-¿En qué incide más cuando habla al equipo, en aspectos táctico-técnicos o en emocionales?

-Emocionales. Está claro que es un gran motivador. Y después, en aspectos tácticos, por supuesto. Es fundamental que el rival esté analizado, esté bastante estudiado para ver dónde le podemos hacer daño y cuál es su parte más débil. Y, sobre todo, centrarnos en nosotros, dónde vamos atacar y cómo vamos a sacar el balón.

-Desde fuera parece que se preocupa más de trabajar la fase ofensiva que la defensiva...

-Es una sensación falsa. Si estás atacando continuamente y el equipo contrario sale de la presión inicial, tiene muchos metros para correr y es difícil defender esa acción. Pero en partidos como el de Turín, de Las Palmas, Lyon, que no tuvimos el balón, el equipo estuvo atrás juntito y ordenado y no sufrió mucho. Si el equipo está bien posicionado, si las vigilancias están bien, no tienen por qué cogernos fácilmente en esas contras.

-Están metidos en un frenesí tremendo... ¿Cuándo se enteraron de que el Madrid perdió en Valencia?

-Antes de jugar con el Leicester. Estamos alerta a cada cosa que pasa, porque sabemos que estamos metidos de lleno en dos competiciones importantes.

-Ese pinchazo del Madrid, ¿le da más trascendencia al derbi?

-Tiene la misma trascendencia, para nosotros es igual de importante, porque no ganar es descolgarnos un poquito. Nosotros vamos a salir al máximo, a intentar conseguir los tres puntos para intentar seguir ahí arriba.

-Ya jugó el de la ida...

-Sí, media hora. Ya sé cómo se viven, son los dos partidos del año aquí en Sevilla. Tenemos que afrontarlo con tranquilidad, sabiendo las bazas que tenemos.

-El Betis ha podido concentrar todas sus energías en el derbi.

-Para ellos será igualmente importante que para nosotros. Ellos lo afrontarán como el partido del año. Nosotros tenemos claro qué sabemos hacer, y creo que así les podemos hacer mucho daño. Si nosotros hacemos nuestro juego vamos a ganar el partido.

-Su afición espera con ganas, con rabia, después de varios años sin ganar el derbi; no habrá espacio para aficionados sevillistas por las obras del Benito Villamarín; parece un partido de alto voltaje...

-Sí, por supuesto. Pero este equipo ha demostrado en campos difíciles que tiene una personalidad tremenda, muchas variantes y mucho potencial y creo que el equipo si sigue esa dinámica el sábado haremos un gran partido.

-¿Les ha dado tiempo ya a estudiar el Betis con Víctor?

-Ya hemos visto algo y mañana analizaremos más para ver cómo podemos meter mano a este Betis. Estos partidos quedan marcados por cualquier detalle, intentaremos marcar antes que ellos para que se nos quede a nuestro favor.

-Con este Sevilla nunca se sabe hasta el final qué puede pasar.

-Sí, ya hemos mostrado carácter para dar la vuelta en varios partidos al final. Este Sevilla nunca se rinde, pero mejor si se pone de cara al principio.

-¿Pasará factura la Champions, en lo anímico o lo físico?

-No, no creo. Los jugadores estamos totalmente preparados para este partido y no creo que ése sea un factor determinante haber jugado con el Leicester el miércoles.

-El derbi ya está en la calle, ¿en el vestuario del Sevilla también o han estado muy distraídos?

-Nosotros lo estamos viviendo como tiene que ser. Hasta el miércoles el partido más importante era el del Leicester y desde hoy ya están todos los sentidos puestos en el sábado. En todos los partidos el vestuario está muy metido. Es una virtud que tiene este equipo.

-Hay muchos argentinos en el Sevilla que viven muy intensamente estos clásicos...

-Sí, lo viven mucho allí. Aquí ya hemos vivido el de la ida, y ahora vamos a por el segundo, a ganarlo.

-¿Firma el empate?

-No lo firmo. No hay favorito ninguno ni nada, sino que vamos a salir a ganar al cien por cien.