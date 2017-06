El foco gira a Berizzo

En "la selección de 40 millones de argentinos"

Un enorme revuelo mediático levantó la presentación de Jorge Sampaoli como nuevo seleccionador argentino. El ya ex sevillista enfatizó el concepto de "unión" en su puesta de largo en Ezeiza: "Esta selección es de unión, no de un grupo, es de 40 millones de argentinos, tenemos que construir un equipo que respete la historia del fútbol argentino", quiso resaltar en su primera rueda de prensa antes de viajar a Australia para ese amistoso ante Brasil del viernes 9. Y aclaró que su convocatoria inicial no implica la exclusión de alguno de los habituales: "La primera lista fue una lista inclusiva, de altas, no hay bajas aún dentro del proceso". El propio Sampaoli aclaró que su vínculo con la selección es como mínimo "hasta 2022".