"Un futbolista se ilusiona y se motiva en escenarios como éste"

El entrenador del Sevilla, Eduardo Berizzo, mostró su cara más ilusionada en la rueda de prensa previa a la cita contra el Liverpool y se mostró confiado en las posibilidades de su equipo en un estadio de tanta historia como Anfield Road.

Nivel de su Sevilla: “Está in crescendo. Después de habernos clasificado para la Champions en dos partidos tan estresantes para nosotros, en la Liga encontramos una regularidad, fuimos muy sólidos defensivamente y en el partido de Eibar hemos mejorado nuestro ataque. Eso nos da confianza. Queremos transformarnos en ese equipo dominante a través del balón, me gustaría parecerme mucho a ese equipo del Eibar y dominar a partir del balón”.

Los dos favoritos: “Todos los partidos son fundamentales y el favoritismo es una cosa a poner en práctica, no es una cosa teórica a mi entender. Ningún partido será más importante que otro cuando se llegue al final dentro del grupo. Somos humildes, somos precavidos y somos ambiciosos de puertas para adentro. No creo que exista un favoritismo previo y si existe hay que llevarlo al campo. Esa ambición de querer pasar en el grupo tiene transmitirse en el campo”.

Muriel: “Lo veo capaz de iniciar el partido, pero eso no quiere decir que vaya a jugar este partido desde el inicio. Tanto Muriel como Ben Yedder son dos atacantes muy peligrosos de diferentes características. Confío mucho en Luis y lo veo con capacidad de meterse en el equipo y de darnos todo ese potencial del gran futbolista que es”.

Referencia del City-Liverpool: “Hay un antecedente que jugó casi todo el partido con un hombre menos. Es más referencia el partido que le gana 4-0 al Arsenal, se trata de un rival peligroso, vertical, rápido del mediocampo hacia delante. Muy fuerte en su casa, defiende un sistema, juega de la misma manera siempre. Atacantes verticales siempre, habrá que adueñarnos del balón, usarlo con imaginación y con cuidado y evitar que esa transición defensa-ataque nos haga daño. Es mucho más referencia el partido contra el Arsenal”.

Rotaciones: “Algunos cambios sí habrá, la convocatoria contra el Eibar estuvo marcada por la ausencia de los internacionales. Sí pueden existir cambios, pero habrá que esperar para escoger sobre el final, esperar hasta el último momento para ver la recuperación de todos. Será una gran prueba física, nos exigirá ajustar de la manera adecuada y afrontar el gran esfuerzo, sobre todo en el centro del campo, que el partido nos exigirá”.

Miedo a jugar en Anfield: “Sucede todo lo contrario, un futbolista se ilusiona, se motiva en escenarios como éste. Este tipo de partidos suceden pocas veces en la vida, hay que saber disfrutarlos y dar lo mejor de sí mismo, cuento con una una plantilla, con un equipo, verdaderamente valiente y esperamos dar nuestro mejor fútbol en un escenario como éste”.

Himnos de los equipos: “Yo me emociono con mi himno, el otro lo escucharé evidentemente, pero a mí se me pone la carne de gallina con el nuestro y me emociono al oírlo”.

Coutinho: “No sabría diferenciar cuál es el mejor atacante del Liverpool, Coutinho, Salah, Firmino… Todos son muy buenos futbolistas y no podría señalar a nadie, estaremos preparados para enfrentarlos, sabemos de sus capacidades y confiamos en las nuestras”.

Experiencia en la 'Premier': “Nos debe ayudar sí que haya futbolistas nuestros que ya hayan jugado en Inglaterra, el nivel de nuestros futbolistas ayuda a la preparación de un partido así. No hay datos en ese sentido, pero sí les ayudará, todo el mundo está listo para afrontar este tipo de citas y ojalá juguemos nuestro mejor fútbol”.