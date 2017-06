El gran aliado ruso

Es año impar y, por tanto, entre temporada y temporada, el aficionado medio se tiene que consolar con ese torneo menor que es la Copa Confederaciones o el Campeonato de Europa sub 21, sin desmerecer la ilusión que despierta el talentoso bloque de Celades. No obstante, este periodo de entreguerras puede resultar muy provechoso para esos clubes que pretenden acoger a jugadores necesitados de protagonismo para no perder el sitio en sus selecciones. Y es ahí donde ya entra a jugar el Sevilla, que esgrime su cartel de equipo-trampolín cara al Mundial de Rusia 2018.

"Todo el mundo sabe que tengo que jugar más. Que tengo que marcar goles. Hay un Mundial la próxima temporada y quiero estar listo para jugarlo", comentó hace unas semanas Michy Batshuayi al diario británico The Telegraph.

El delantero de 23 años, internacional absoluto por Bélgica, no estaba satisfecho con su temporada a pesar de que acababa de proclamarse campeón de la Premier League con el Chelsea. Tomó parte en 20 partidos de la liga inglesa, pero sólo en uno fue titular, ya con el título en el bolsillo, y sólo disfrutó de 235 minutos. Le dio tiempo, eso sí, a hacer cinco tantos y dar un pase de gol en ese corto espacio.

El Sevilla de Monchi ya había puesto el foco en este joven nueve. Pero lo hizo como el obrero que ve un lujoso deportivo en el escaparate de un concesionario. De hecho, el Olympique de Marsella traspasó a Batshuayi al gigante blue, hace un año, a cambio de 39 millones de euros. Inalcanzable para el club de Nervión.

No obstante, la puerta se le ha abierto al Sevilla en forma de cesión, como tantas veces. Antonio Conte, el entrenador que ha hecho olvidar al mismísimo José Mourinho en el burgués barrio londinense, ha complacido el deseo de Batshuayi y lo ha incluido en una lista de cinco jugadores que serán cedidos. Y el Sevilla trata ya de convencer al chico de que no tendrá mejor impulso que el que gozará en Nervión para llegar a Rusia como un tiro.

Que el agente de este emergente delantero sea Maïssa N'Diaye, el mismo que lleva los asuntos de Wissam Ben Yedder, también puede ayudar a que cristalice la opción de que Batshuayi vista la próxima temporada de blanco. "Ojalá se concrete", admitían ayer fuentes del club sevillista.

El Sevilla responde al perfil que demandan jugadores en la situación del belga -su competencia para entrar en la lista mundialista será brutal-: equipo estabilizado en la zona alta de una liga premium, clasificado tres campañas seguidas para la Champions, con un atrayente proyecto deportivo que promete juego ofensivo. En este sentido, Batshuayi ofrecerá a Berizzo cualidades complementarias a las que ya dispone en sus piezas de vanguardia: más físico, más referencia rematadora en el área, mucho trabajo sin desdeñar la calidad con el balón en los pies.

Alguien que ya sabe de la capacidad del Sevilla para relanzar o impulsar trayectorias es Éver Banega. Y por ello, el argentino se ha decidido a volver al hogar nervionense. También el exquisito centrocampista necesita de una temporada "protagónica", que diría Jorge Sampaoli, para mantener su estatus en la selección que ahora dirige el de Casilda y viajar a Rusia en junio próximo. Cruzar una campaña de actor secundario en el Inter puede poner en peligro su convocatoria para el Mundial, vista la competencia en la albiceleste.

El agente de Banega, Marcelo Simonian, es el primero que airea el interés de su representado en tomar el camino de retorno a Sevilla. Hay dos escollos enormes: los cinco millones de euros netos que percibe en el Inter y la firmeza del club lombardo para aceptar la cuantía del traspaso. Hay que recordar que Banega se llevó una jugosa prima de fichaje hace un año al llegar casi libre del Sevilla...

El director general del Inter, Walter Sabatini, admitió que negocia con el Sevilla y que ya ha rechazado una primera oferta de 9 millones por "insuficientes". José Castro dejó claro en medios italianos que la negociación irá piano, piano y en el segundo escenario entra otro jugador interista por el que el Sevilla ofertó 9 millones también, igualmente rechazados: el montenegrino Stevan Jovetic.

Según la cadena Sky Sports, el Inter pretende ingresar al menos 20 millones de euros por el pase conjunto de Banega y Jovetic al Sevilla. Desde Nervión esperan madurar la negociación e ir rebajando esa cifra. Los primeros interesados son los jugadores. Aunque Jovetic, juegue o no, tenga billete seguro a Rusia si Montenegro se clasifica...