La ilusión y el optimismo sobre los nervios

La procesión va por dentro, como en el resto de sevillistas. La ajetreada agenda de preparativos, la visita al equipo en Marbella, la organización del viaje a Madrid, deja aparcados los nervios, pero José Castro no es ajeno a éstos. "No, no estoy nervioso, será que ya son muchas finales, será que en el cargo escuchas y ves tantas cosas que el cuerpo se adapta a todas las situaciones. Lo que sí estoy es responsabilizado", dijo en SFC TV anoche. "El equipo está animado, el cuerpo técnico está animado, concienciados. Yo veo a la plantilla con mucho ánimo, con muchas ganas y sobre todo muy responsabilizada. Ellos están alegres y con la sensación de que podemos hacer algo importante ante un gran equipo".

El presidente sevillista se mostró así de optimista en A balón parado: "Vamos a tener nuestras opciones y seguro que vamos a dar la lata en la final. Y seguro que va a venir para Sevilla, eso es lo que pienso. Siempre soy optimista, pero en este caso mucho más. Es una temporada con altibajos, hemos tenido lo peor y lo mejor, pero ahora nos toca lo mejor", aseguró el dirigente.

El presidente blanquirrojo se mostró "expectante" ante el "excepcional" el hecho de poder disputar una final de Copa. "Estoy expectante como todos los sevillistas, deseando que llegue esa hora, ese día en el que el Sevilla pueda disfrutar de nuevo de una final de Copa, que parece que la jugamos todos los años y no es así, son 114 ediciones y ésta es nuestra novena final. Es una cosa excepcional y como excepcional es que lo único que veo por las calles es a sevillistas inundados de alegría, locos por hacer algo importante y locos preparando el viaje para el disfrute de una final. No es nada fácil por el rival de enjundia que tenemos, pero el Sevilla se transforma en los momentos importantes".

"Podemos conseguir la gloria -añadió-. Y para conseguir la gloria tenemos que hacerlo todo muy bien. Nos triplican el presupuesto, están acostumbrado a jugar finales y tienen jugadores, algunos, extraterrestres". Aun reconociendo los "altibajos", Castro destacó "la magia del sevillismo" como arma. "Tenemos que ir con la mente clara y con la ilusión de ayudar al equipo a conseguir ese título tan importante. Ilusión y pasión. Nos cuesta mucho llegar a una final y sólo podemos pensar en ganarla".