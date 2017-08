El lateral zurdo y un equipo "imponente"

El presidente y el director deportivo de la entidad, José Castro y Óscar Arias, repasaron en la presentación de Kjaer algunas cuestiones con respecto a la planificación, si bien no fue necesario profundizar, ya que sólo unas horas antes, en la presentación de Jesús Navas, habían analizado los próximos pasos a seguir por la dirección deportiva. Sí destacó la fuerza con la que el máximo mandatario insistió en los esfuerzos que "estamos haciendo los que estamos aquí para hacer un equipo imponente, me gusta esa palabra. Estamos muy ilusionados y queremos transmitir esa ilusión al sevillismo. De todos los años que llevo aquí es la primera vez que, en siete fichajes, traemos la primera opción".

El lateral izquierdo es el próximo objetivo. "El equipo está casi en su totalidad cubierto. Nos falta una opción y queremos tomar la mejor decisión posible", dijo el técnico onubense, quien descartó que Tagliafico, lateral de Independiente, sea una opción. "Vamos a ver cuáles son las posibilidades que se nos ponen realmente a tiro. Barajaríamos todas las opciones contando con la opinión del míster", dijo sobre la posibilidad de que el elegido se adapte al centro de la defensa y al lateral.

Por último, Arias, pese a que el día antes había negado que fuera a llegar un delantero más -"si juega uno y otro va al banquillo, no vamos a traer a un tercero para que esté en la grada teniendo a Carlos Fernández y Marc Gual"-, no descartó el regreso de Bacca, con problemas en el Milan. "De Carlos no vamos a descubrir nada. Es una opción difícil y complicada, pero el Sevilla no descarta nada".