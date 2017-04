Sin noticias de la AFA

Con motivo de la ofrenda floral que el Sevilla realizó en la mañana de hoy a la hermandad de San Benito, horas antes de que tomara las calles de Sevilla, Pepe Castro se colocó en frente de los micrófonos para repasar la actualidad tanto de la propia cofradía como del club.

"El tiempo acompaña en esta ocasión", avanzó el mandatario blanquirrojo. "Este año no hay problema para que la cofradía pueda salir. Nosotros siempre pedimos a las hermandades del barrio lo mejor para todos y para el Sevilla", aseguró.

Un equipo que pelea por la tercera plaza y que el pasado fin de semana rompió su racha negativa de resultados. "El equipo tenía hambre y ganas. Creo que se jugó de forma magnífica, muy dinámica y le dimos otro impulso a la temporada. Durante muchas jornadas fuimos un equipo fiable, aunque nos habíamos quedado paralizados en 58 puntos. Tras el partido contra el Deportivo todo se ve con optimismo", comentó el presidente.

"¿Los rumores sobre Sampaoli? No los puedo evitar. Ayer estuve pasando un buen rato con él, viendo cofradías y hablando del equipo. Aunque a mí me preocupa el presente”, insistió Castro. Y el presente más cercano del equipo pasa por Valencia: “Han vuelto a renacer con tres victorias seguidas. Nos jugamos mucho y hablar del futuro no me parece lógico, sólo pienso en estos siete partidos que nos quedan para que sea una temporada magnífica".

No obstante, recalcó que el preparador argentino "tiene un año más de contrato". "¿Setién para el futuro? De momento no somos futurólogos. Sampaoli me dice que él tiene peticiones, pero que está muy contento en el Sevilla; sólo habla del futuro. Estamos encantados con él", explicó el directivo, que avanzó que no se planteó en el contrato una cláusula de salida en caso de que la selección lo llamara: "Cuando lo firmamos no podíamos imaginar que Argentina lo quisiera. Tiene una cláusula, como cualquier profesional. Tampoco tenemos constancia a día de hoy de que la AFA venga a hablar con nosotros por él".

El presidente de la entidad también abrió la puerta a alguna incorporación para la parcela de la dirección deportiva. "Sabíamos que Monchi iba a marcharse y no hemos dejado de trabajar en el tema. Óscar Arias está capacitado, pero pronto tendremos alguna noticia, porque habrá alguna incorporación en esa área. Pero no quiero que se desvíe la atención, nos jugamos mucho y tenemos que conseguir un objetivo muy importante, lo que no implica que no trabajemos en ello", aseveró.

Dos nombres suenan con insistencia para reforzar el plantel. Ambos, viejos conocidos. El primero es Jesús Navas, cuya vuelta no se descarta, y Alberto Moreno, quien aparentemente tiene menos papeletas para volver a vestir de blanquirrojo.

"En la dirección deportiva se trabaja en muchos jugadores y Navas puede ser uno de ellos. Él ha dado su vida por el Sevilla, ahora termina contrato con el Manchester City y claro que podría ser una opción. ¿Alberto Moreno? No, no tengo constancia de ello", explicó.

Sin embargo, y pese al baile de nombres, Castro se reafirma: "Ahora mismo hay que confiar en la plantilla que tenemos, que nos tiene que ayudar a cumplir el objetivo". Una meta que se pone en la tercera plaza. "Para ello habrá que conseguir todos los puntos. ¿Es difícil ganar al Madrid en el Bernabeú? Sí, pero tenemos que intentarlo. En casa somos muy seguros y ojalá sigamos así. Tenemos salidas complicadas, pero hay que intentar conseguir los puntos. El futuro tiene tiempo de arreglarse; el presente, no", entendió.