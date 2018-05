Una obligada satisfacción

Con cierto regusto agridulce por haber tenido el triunfo en la mano con el 1-2 en el minuto 79, lo que le habría dado la lejana posiblidad de no quedar séptimo y evitar las previas de la Liga Europa, pero con obligada satisfacción por la clasificación europea. Los jugadores del Sevilla destacaron el mérito de haber terminado bien tras una campaña llena de irregularidades, pese a no poder alcanzar el quinto o sexto puesto.

"Creíamos que podíamos ganar, pero al final no pudo ser. Fue un partido difícil", aseguró Ben Yedder, protagonista con su tanto y su asistencia de gol. "Ha sido una temporada muy especial, como la vida misma, porque igual estábamos arriba que abajo. Al final yo creo que estamos contentos, porque no hemos podido ser quintos, pero hoy hemos jugado bien, el derbi era importante, y hemos logrado empatar después de ir perdiendo. En general está bien lograr el objetivo, hemos logrado meternos en cuartos de final de Champions y en la final de la Copa. Vamos a ver en el último partido qué pasa. Es el partido para despedirnos con la afición".

El goleador sevillista explicó cómo marcó el 1-1: "Seguí la pelota, había poquito espacio entre los defensores, pero pude meterla ahí entre los dos, ésa es mi fuerza". Y se congratuló de ser el máximo goleador del equipo con 21 tantos en total, 8 en Liga: "Es bueno, es bueno. Sabemos que no juego mucho, y estar arriba y abajo es la vida del jugador".

Según Nolito, ha sido crucial Joaquín Caparrós: "La clave ha sido tener a la plantilla enchufada juegue quien juegue. Tenemos un buen equipo desde el principio y desde que ha venido Caparrós nos ha inyectado la idea de ayudarnos todos y ha sido el cambio que necesitábamos". El sanluqueño lamentó no haber podido marcar en el minuto 47: "Me ha dado mucho coraje no poder haber metido el gol sobre todo en esa jugada que ha rozado el palo, pero yo seguiré intentándolo porque es la única forma de que acabe entrando".

David Soria coincidía en la trascendencia de Caparrós: "Nos ha metido Caparrós una mentalidad ganadora, que somos buenos jugadores y hemos visto que hemos sido capaces de responder a lo que nos había pedido para estos partidos. Ahora queda una fiesta en casa en el último partido en casa con la afición". El portero madrileño vio al Sevilla merecedor del triunfo en el derbi: "El empate nos da Europa en una Liga complicada por haber llegado tan lejos en otras competiciones y habernos pasado factura. Creo que hemos sido mucho mejores y hemos podido ganar, pero cumplimos el objetivo".