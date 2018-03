"Hay que olvidar este partido y no repetirlo"

Enfadados consigo mismos, los jugadores del Sevilla asumieron los errores que cometieron en Leganés, donde ofrecieron un partido infame. Falta de concentración fue la causa más recurrente. También la falta de rapidez o de ideas. Lo que tienen claro es que la Liga no espera a nadie y no se pueden permitir otro partido así.

"No estuvimos concentrados y con el primer gol se nos puso difícil -comenzó explicando Ben Yedder-. Nosotros necesitamos hacer mucho más, fuimos muy diferentes en Champions ante el Manchester. Todo lo hicimos mal, no se trata de un jugador u otro, creo que somos muy buenos, pero hoy no estuvimos rápidos". El héroe de Manchester pidió no reincidir en este mal partido: "Cuando marcaron el segundo gol supimos que iba a ser muy difícil. El fútbol es así, veníamos como favoritos para ganar, pero no salieron bien las cosas. Tenemos que olvidar este partido y no volver a repetirlo".

El máximo goleador sevillista sabe que los rivales aprietan: "Hay muchos equipos detrás de nosotros y no podemos perder puntos. Aún faltan muchos partidos y tenemos que recuperar estos puntos porque hicimos un partido horrible. La Liga es muy importante también, no sólo la Champions. La quinta plaza la necesitamos para nosotros y es importante que estemos juntos porque ahora llega el Barcelona".

Franco Vázquez reconoció el pésimo encuentro en general: "Creo que no hay que buscar excusas, hicimos un mal partido. El resultado es justo. No entramos concentrados y acá se hace difícil jugar. Ellos tuvieron más días para descansar, pero no hay excusa. Cuando nos hicieron el gol, nos afectó. Hay que pasar página y pensar en el siguiente". Igualmente, incidió en la importancia de amarrar el quinto puesto. "Sabíamos que teníamos que ganarlo para consolidar la quinta plaza. Ahora viene un mes con partidos muy difíciles y tenemos que estar bien para sacarlos adelante. Ojalá que los próximos partidos sean mejores".

Sandro, que entró por Nolito en la segunda parte, incidió en el daño que hizo el 1-0 al filo del descanso. "No esperábamos ese primer gol. Siempre es duro que te marquen al final de la primera parte porque el trabajo se viene abajo, pero salimos en la segunda parte para cambiar la situación y nos encontramos con el segundo. Ya era muy difícil, y aunque hicimos el gol, ya era demasiado tarde".