Un papelón duro de recitar

Aquellos polvos trajeron estos lodos. Se prevé una guerra civil en el Sevilla como consecuencia de la prohibición de la iconografía Biris o Biris Norte en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El club comunicó en la tarde de ayer que ha llegado una notificación gubernamental ordenando el cese de todo apoyo o promoción de este grupo, que ha sido calificado por la Comisión Estatal contra la Violencia, dependiente del Ministerio del Interior, como grupo violento. La agresión a hinchas de la Juventus en la Taberna El Papelón el 21 de noviembre ha colmado la paciencia de las fuerzas de seguridad y de los encargados de vigilar la violencia en el fútbol. Aquel día se produjo un herido por arma blanca y Antiviolencia le ha pueso el cascabel al gato en forma de denominación de grupo violento.

El comunicado emitido por el Sevilla comenzaba diciendo que "la Comisión Estatal contra la Violencia, en el ejercicio de las competencias que le corresponden por delegación del Consejo Superior de Deportes y del Ministerio del Interior, ha puesto en conocimiento del club que el Grupo Biris, o Biris Norte, ha protagonizado el suficiente número de incidentes violentos y desórdenes públicos como para merecer la calificación de violento y ello con arreglo a lo dispuesto en la Ley 19/2007. Asimismo, ha trasladado que el citado grupo no puede ser objeto de apoyo y/o promoción de ningún tipo por parte del club".

11Socios expulsados. El auto del juez tras la agresión de El Papelón colmó la paciencia del Gobierno

La consecuencia de esto es que no se podrá exhibir el término biri de forma grupal en el estadio. Es decir, queda prohibida la exhibición de pancartas o banderas o elementos grupales de animación con el término Biris, Biris Norte o sus iniciales (BN). En cambio, quedan excluidas de esta prohibición las prendas particulares, léase camisetas, bufandas, sudaderas o gorros usados como elemenos de animación a título individual, al entenderse que es un derecho del individuo vestir libremente. La dialéctica, ya se verá hasta qué grado de belicosidad, está servida y llega en plena guerra al insulto.

El momento es muy inoportuno, además, por varios factores. Entre ellos, que el Sevilla está en pleno periodo de alegaciones contra la propuesta de cierre parcial de la grada de Gol Norte por parte del Comité de Competición (RFEF), a instancias de la LFP. El club solicitó el viernes pasado que cesen de una vez por todas los cánticos ofensivos corales, con la idea de que fuera el Sevilla-Villarreal de este domingo a mediodía, en horario muy infantil, el "pistoletazo de salida", en palabras de José Castro, para zanjar de una vez por todas el insulto del estadio. A buen seguro, el grupo Biris Norte, que había cesado en su animación precisamente desde que el club, a instancias de la Policía Nacional, está impidiendo la exhibición de la tradicional pancarta con el nombre Biris y cuadros blancos y rojos en Gol Norte, se expresarán de un modo u otro tras esta prohibición taxativa de exhibir cualquier iconografía biri. No es raro que vuelva la división en el graderío de Nervión, como en la 12-13.

Dos altos ejecutivos del club se reunieron la semana pasada en Madrid con los responsables de Antiviolencia para intentar que en la prohibición que estaba redactando la comisión estatal se excluyera el término Biri, para diferenciarlo de Biris Norte, al entender que está mucho más extendido y tiene un significado especial en la historia del sevillismo desde que se fundase la Peña Biri-Biri en 1975, convirtiéndose en el grupo de animación más antiguo de España. Biris Norte, en cambio, fue una evolución paralela al movimiento ultra, con sesgo ultraizquierdista, más vinculado al radicalismo violento.

Sin embargo, en Antiviolencia adujeron que la prohibición se iba a fundamentar en el auto del juez que instruyó el caso de la agresión a los hinchas de la Juventus, con resultado de un herido por arma blanca, en la que participaron hasta 11 socios del Sevilla vinculados a Biris Norte y con su localidad en la grada baja de Gol Norte. El club retiró los carnés a estos individuos para siempre.

Así lo explicaba la nota: "Ha quedado constatado por medio del Auto Judicial de 22 de diciembre de 2016 por los incidentes ocurridos en La Taberna El Papelón en la previa del partido contra la Juventus, remitido al club por el Juzgado de Instrucción nº 19, fueron protagonizados exclusivamente por integrantes del grupo Biris". De ahí que se prohíba el término biri y no Biris Norte".

En el comunicado, el club recomienda no exhibir la terminología biri en otros estadios aun en prendas personales, porque no garantiza que otros clubes hagan esta excepción. Y asegura que "cualquier otro elemento de animación, tales como bombos, megáfonos o banderas" no vinculados a los Biris sí serán permitidos, siempre que se identifiquen y se incluyan en el Libro de Registro de seguidores (sic). Y, por último, que el club está elaborando un catálogo de elementos de animación "con arreglo a la legislación vigente" para facilitar su acceso en "todos los estadios". La guerra, así pues, sólo es con lo biri.