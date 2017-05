Un partido repleto de detalles

Jorge Sampaoli es consciente de lo mucho que se juega su equipo en la visita de la Real Sociedad, y más aún tras la reciente derrota contra el Málaga. Tal es la importancia del choque, que el entrenador del Sevilla calificó la situación como un "dramatismo real". "Necesitamos ganar, pero ellos también. Jugaremos un partido ante un equipo que maneja muy bien los tiempos en cuanto a la desesperación de los rivales. Serán 90 minutos donde los detalles jugarán un rol muy importante y hay que estar preparados para eso", argumentó el argentino.

La Real es un adversario difícil de doblegar, que no imposible. Y esa fue precisamente la idea que se encargó de remarcar Sampaoli. "Será un partido complejo. Sabemos que las posibilidades que tenemos de ganar son muchas porque el equipo está bien. En Málaga mantuvimos el nivel, sólo faltó contundencia y nos encontramos, además, con un equipo que fue muy determinante en las dos áreas, la suya y la nuestra. Sabiendo eso, tenemos que ofrecer una buena versión, generar ataque y ser más contundentes", resumió el preparador nervionense.

Como recordó el técnico de Casilda, el Sevilla "se está jugando muchas cosas", por lo que "los niveles de ansiedad se multiplican". A ello se une el último tropiezo en La Rosaleda que, sin embargo, no debe empañar por completo la actuación de sus jugadores: "Fuimos superiores, con un Málaga sometido casi durante todo el partido, pero frente al que no tuvimos capacidad de encontrar en las áreas lo que se buscó durante el juego. Con la búsqueda que tuvo el equipo y por cómo jugó, me pareció muy injusto el resultado".

Sampaoli incluso se quiso poner en la piel de los aficionados, pues reveló que tiene "un compromiso con el escudo". También, "el mismo sentimiento en el dolor de la derrota que tiene un hincha del Sevilla". El preparador sevillista aprovechó también para mirar a la clasificación de la Liga, en la que confía hacer suya cuanto antes la cuarta plaza, aunque sin perder de vista la tercera: "Estamos en la búsqueda de algo muy importante para el club, pero otros rivales también se han preparado para pelear por estos lugares y, más allá de que nosotros sacásemos los puntos antes, ahora están acortando distancias. Tenemos que tratar de defender nuestro lugar y seguir buscando ese tercer puesto por el que uno siempre está ilusionado. Si terminamos con más de 70 puntos, sea el lugar que nos toque, será difícil hablar de fracaso".

Por último, Sampaoli confió en que, a pesar de que el encuentro coincida con la Feria, el sevillismo "profesará su aliento de igual modo": "El ambiente es fundamental, aunque excusarse sobre ausencias en el campo precisamente esta semana sería injusto. La gente que vaya alentará, sean muchos o pocos. En casa somos fuertes y ojalá tengamos una buena noche".