El pecho de Sampaoli

Jorge Sampaoli llegó feliz a la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán después de celebrar el reencuentro de su equipo con la victoria después de un largo periodo sin ganar, aunque al técnico no le pareció tanto. "Bueno, no ha sido tanto tiempo, pero es verdad que hoy el equipo tuvo el carácter para revertir los tres últimos resultados, hoy el equipo tuvo la actitud de jugar con vértigo, de atacar todo el tiempo...", explicó.

El argentino reconoció que hubo cierta debilidad atrás que mantuvo la inquietud con los goles del Deportivo, pero recordó que en el cómputo global el balance fue positivo con respecto a lo que generó arriba. "Nos hicieron dos goles en situaciones corregibles, pero yo le compro al equipo esos errores vinculados a las situaciones de gol que creó. No las supimos concretar y eso nos generó alguna duda. Esos errores pudieron ser un problema porque no las convertimos. Yo la verdad es que no sé si hay un equipo que tenga tantas chances en un partido; el otro día igual y pasó lo mismo".

A Sampaoli le interrogaron si al Sevilla se le ve ahora con más chispa y quizá menos identificado con la posesión que había sido hasta ahora su credencial. "Buscamos más eso en esta etapa. Por ahí lo teníamos previsto para ahora. Los rivales empezaron a controlar una forma de jugar y ahora empezamos de otra forma, con más vértigo, con más juego rápido. Entra dentro de la estrategia", dijo.

Pepe Mel, entrenador del Deportivo: "He visto las jugadas y vengo encendido; nos dejaron de pitar dos penaltis clarísimos"

De todas formas, el de Casilda estaba contento por cómo su equipo buscó la portería rival: "Ojalá que podamos repetir la búsqueda de hoy. Si el 4-2 lo hubiéramos encontrado antes del minuto 15 del segundo tiempo el resultado podía haber sido de mucha distancia, porque el rival en ese periodo no nos incomodó. Ahora hay que seguir en esta senda para sentirnos fuertes y buscar los objetivos del club".

Por último, le refirieron al técnico las palabras de Mel quejándose por que no se pitaron dos posibles penaltis en área sevillista, a lo que Sampaoli no quiso entrar. "No sirvo para analizar apreciaciones de otros. Él tendrá el criterio para observar lo que vio y comunicarlo. No puedo analizar lo que vio otro".