El peligro de olvidar la Liga

En la memoria de los locales estará la semifinal de Copa que los de Montella se llevaron para su terreno, empezando con un en empate en este escenario que no fue victoria por aquel gol de Siovas tras el que Sergio Rico, uno de los héroes de Old Trafford, tuvo que pedir perdón. Curioso, pero esto es fútbol.

Como ahora viene parón tampoco tendrá que rotar en exceso en su once inicial, pero con lo que sea el Sevilla está obligado a volver a ganar en la Liga, competición en la que Montella no termina de cuadrar sus números. Hacerlo o no en Butarque dependerá de la actitud con la que salgan al rectángulo de juego los profesionales sevillistas, que deberán bajar de la nube, olvidar el Teatro de los Sueños y poner tambien intensidad ante uno de los equipos más incómodos de Primera División.

Layún entra por el sancionado Correa y Jesús Navas sigue fuera

El mexicano Miguel Layún, que no pudo jugar ante el Manchester United el pasado martes al no estar inscrito en competición europea por falta de ficha, es la principal novedad en la expedición sevillista a tierras madrileñas, donde no entró tampoco Jesús Navas, que sigue en el dique seco tras la lesión que sufrió el gemelo de su pierna izquierda ante el Atlético. El palaciego se ha perdido los encuentros ante Málaga, Athletic, Valencia y Manchester United. El francés Corchia tampoco está recuperado, por lo que Layún (en la foto con Nolito), en principio, volverá al lateral derecho, puesto en el que en Old Trafford jugó Mercado. Es baja con respecto a los últimos encuentros el argentino Correa, sancionado por acumulación de amonestaciones. Se quedan fuera por decisión técnica Pareja, Carriço y Ganso.