La penitencia está en la Liga

En la anochecida de este Sábado Santo comparece en el Ramón Sánchez-Pizjuán el Barcelona de Valverde y, quizás, de Messi. Y el Sevilla tendrá que realizar un complicadísimo ejercicio de abstracción. No le queda más remedio que olvidarse de lo que se anuncia para las 20:45 del martes en Nervión: la visita del Bayern Múnich para litigar por un hueco en las semifinales de la Champions. Ya llegará esa nobilísima batalla, que volverá a poner a Sevilla en primerísima línea del gran escaparate del fútbol mundial.

Las desaplicaciones en el campeonato doméstico, el que procura el pan de cada día a los clubes, han arrastrado al Sevilla a una situación ciertamente delicada, con el Villarreal enseñándole la matrícula de nuevo y los perseguidores, Girona y Betis, pisándole los talones. Descartada la Champions con la última visita del Valencia, incluso la plaza de Liga Europa peligra para los pentacampeones de esa competición después del enésimo tropiezo, esta vez en Butarque.

El parón por las selecciones ha descargado de plomo las piernas del grupo sevillista tras semanas y semanas de frenética competición. Ese fragor se ha cobrado un precio provisional que no es baladí: haber dimitido demasiado pronto del pulso con el Valencia por la cuarta plaza. Y está por ver si el precio no es aún mayor para una entidad cuyo presupuesto no concibe una temporada sin el sol de las competiciones UEFA.

Para evitarlo, Montella está obligado a hacer que su tropa ponga los cinco sentidos en tratar de derrotar al Barcelona. La empresa es tan complicada, que nadie lo ha logrado en las 29 jornadas de Liga consumidas. Rotundo. Categórico. Ni el Real Madrid en el Bernabéu (0-3), ni el Atlético en el Wanda Metropolitano (1-1). Sólo el Espanyol lo logró, pero fue en un torneo eliminatorio, la Copa (1-0) y no fue trascendente por la remontada azulgrana en el Camp Nou.

La trayectoria a paso de oca del Barcelona por esta Liga intimida. Pero añade una lectura que alimenta cierto optimismo desde la óptica sevillista: tiene al Atlético a 11 puntos, que son 12 contando el average particular. Cuatro partidos de ventaja con nueve por delante. Y eso, con la Roma en el horizonte, asomando por la Ciudad Condal en la Champions, puede atemperar la tensión del líder en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sea o no extremo su desempeño en cada balón, es impepinable que el Barcelona será otro si Messi no viaja, lo que parece improbable, o empieza el partido en el banquillo, lo que sí puede ocurrir. El último Sevilla-Barcelona de Liga contuvo dos partidos en uno: monólogo blanco en casi toda la primera parte y disertación en azul y grana en cuanto Messi se desperezó. Una constante en el fútbol desde que reina el genio rosarino.

Sí es segura la baja del mejor medio centro del mundo, Sergio Busquets. Otro factor de un enorme peso específico. Y esta suma de factores, al final, aminora la evidente diferencia de potencial entre los dos finalistas de la Copa.

El Sevilla tiene su chance. Pero todo lo que no sea un excelente rendimiento defensivo de cabo a rabo y una mínima eficacia en las ocasiones que se le presenten anulará toda posibilidad de sorprender al más que probable campeón. La referencia está fresca: ante el Atlético, algo menos de media hora de fútbol arrebatador se fue por el sumidero entre la impericia para acabar los ataques y las dádivas cerca de Sergio Rico.

Montella no podrá contar con su jugador multiusos, Pablo Sarabia, por esa rigurosa expulsión en Leganés; por contra, Banega no tendrá excusa alguna para dejarse el alma en la complicadísima tarea de quitarle la pelota a Iniesta o Rakitic, ya que el argentino cumplirá sanción en la ida ante el Bayern. Sabiendo que Sarabia no está y que Banega sí, todo lo demás queda en el criterio de Montella, que tanto debate justificado ha provocado por sus contadas rotaciones y el escaso protagonismo de los recién llegados. Podría ser un ensayo de la gran final de Copa, pero se trata de mucho más. Es el precio de estar en todas.