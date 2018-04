Del perdón a la afición a medidas contra N'Zonzi

José Castro terció ante el estado de alta tensión pidiendo perdón a la afición por la pésima imagen del Sevilla en la final de la Copa del Rey y anunciando medidas. "A los aficionados sevillistas sólo podemos pedirles perdón por lo de ayer, todos estábamos muy ilusionados en la final de Copa y no dimos la talla y el equipo no tuvo la intensidad necesaria ni el acierto tampoco", dijo tras llegar de Madrid.

Al margen de lo que suceda con el entrenador, prometió medidas contra N'Zonzi. "El club tiene previstas unas normas de comportamiento y vamos a aplicarlas, aplicaremos lo que entendamos oportuno, porque no era lo más apropiado en un día como ayer", dijo.

El presidente sevillista, que ya se reunió ayer con Montella y su comité ejecutivo antes de que éste viajara a Italia para aprovechar los dos días de descanso de la plantilla, solicitó calma y unión. "Estamos preocupados por la situación y seguiremos hablando con los técnicos, pero en estos momentos hay que tener la cabeza fría, me lo dice la experiencia. Pasará el lunes y el martes tendremos consejo de administración". "Quedan puntos suficientes y hay que estar unidos para estar en Europa", añadió.

También trasladó qué explicación le dieron los jugadores. "Que el fútbol es así. A veces se puede perder, pero no de esa forma. No hay ningún sevillista contento, todos estamos enormenemente enfadados. Por eso, reitero, quiero pedir perdón a la afición, que nos acompaña, que nos lleva en volandas. Y hoy es un día para agachar la cabeza, trabajar, y tomar nota de todo lo que hayamos hecho mal que no vuelva a ocurrir la próxima temporada".