Un gol postrero del Getafe se lo pone más díficil al Sevilla

Pequeño inconveniente para los intereses del Sevilla en forma de gol postrero del Getafe. El canario Ángel aprovechó un clamoroso error de la zaga de Las Palmas en la salida del balón para hacer el 0-1 en el minuto 87 de un partido igualado. Con ese gol, el equipo de Bordalás suma 52 puntos y adelanta al Sevilla, que cae al octavo puesto de la tabla, con un punto menos, 51.

El triunfo in extremis del Getafe se lo pone más difícil al Sevilla en los tres partidos que tiene para intentar meterse en la Liga Europa. El equipo de Caparrós parte con dos pequeñas ventajas frente a su rival directo por la última plaza que da derecho a jugar en el Viejo Continente: tiene que jugar un partido más, el aplazado ante el Madrid que se disputa este miércoles, y el goal average particular ganado (0-1 y 1-1). Es decir, si el Sevilla empata el miércoles, igualará a 52 con los azulones y volvería a ser séptimo.

El Getafe, en cambio, tiene la clara ventaja del calendario. El sábado recibirá al Atlético de Madrid, que el miércoles siguiente disputa la final de la Liga Europa ante el Marsella. Cabe imaginar que Simeone reservará a sus mejores hombres. Y, para cerrar la temporada, el Getafe visita a un Málaga descendido cuya afición no tendrá mucho inconveniente en cerrar el aciago curso con una derrota si ésta le quita Europa a un archirrival como el Sevilla. El equipo de Caparrós, por tanto, necesita 7 puntos para no depender de los azulones. O sumar 5 puntos contando con que el Getafe no gane al Atlético. Ganarle al Madrid, desde luego, sería un paso importantísimo para el Sevilla. Le bastaría con no perder ante Betis y Alavés...