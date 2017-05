Sin referencia competitiva

Sin ningún tipo posible de referencia competitiva y elementos de juicio por tanto, el Sevilla de Sampaoli se despidió con un paseo sin rival en el campo. No se puede evaluar el partido de los blancos ni en ataque ni en defensa. En lo primero porque la tensión defensiva de los navarros fue nula, o peor que nula. Particularmente en la primera parte, los jugadores del Sevilla hacían un rondo en el balcón del área Con respecto a lo segundo, Osasuna no se acercó ni una sola vez al área del debutante David Soria, sólo una ya con 5-0 y con gran timidez en un disparo a las manos del madrileño.

Defensa

El equipo de Sampaoli apenas fue exigido en defensa, prácticamente nada. Cero en la primera mitad y tímidamente en la segunda, con el único tiro a puerta, flojo y a las manos de David Soria, ya con 5-0 y en los minutos finales.

Ante la falta de centrales, Kranevitter se ubicó en el eje junto a Lenglet cumpliendo a la perfección. Su buen sentido de la colocación fue bastante. Junto a N'Zonzi, apenas tuvo que sudar para contener cierto intento de estirarse del equipo navarro.

Ataque

No se recuerda un rival otorgando tantos pasillos a los jugadores del Sevilla en Nervión. Con Oriol Riera y Kenan Kodro por delante del balón y sin un mínimo de intento de molestar al de blanco, Osasuna se veía desbordado por un equipo en el que doblaban las bandas como querían (Escudero brilló en un tiempo y Mariano en otro), en el que los hombres de la segunda línea aparecían como aviones y en el que los movimientos de Jovetic abrían, si cabe, más espacios.

La permisividad del cuadro de Vasiljevic también provocó que el Sevilla jugara desde el principio muy arriba. Con los dos centrales muy adelantados, en el centro del campo, y los laterales casi tocando la cal de la línea de fondo contraria, los locales tenían superioridad numérica siempre ante un equipo que, aparte de no ir a la presión tras la pérdida ni en defensa posicional, estaba muy mal colocado en el campo y demostraba en los últimos metros no saber siquiera cómo se defiende una pared, desentendiéndose a menudo del receptor, un principio que ya se trabaja en infantiles.

Franco Vázquez fue uno de los grandes beneficiados, apareciendo sin marca casi siempre y aprovechando las ocasiones que caían en cascada.

Con los cambios, la estructura no se varió, únicamente Vitolo cambió de banda y Mariano empezó a aparecer por allí.

Virtudes

Ganas de comerse el rival. En pocas fases se dejó ir en su deseo de llegar arriba. Apenas algunos minutos tras el descanso en los que Osasuna salió con algo más de vergüenza.

Talón de aquiles

No era un día para que saliesen a flote los defectos. El partido no tenía tensión competitiva y sin eso, hay cosas que no se pueden medir. Pareció un amistoso.