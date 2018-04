Un respaldo a David Soria

Vincenzo Montella reconoció que su equipo se juega gran parte de sus posibilidades de estar en Europa la temporada que viene en Balaídos, en un duelo que ha calificado como "una final". El entrenador del Sevilla confirmó también que mantendrá a David Soria en la titularidad y no quiso profundizar en el hecho de que el Betis lo haya superado en la clasificación semanas después de que dijera que no era "una posibilidad" que ello ocurriera.

"Para nosotros es un partido muy importante. Tenemos que entrar en Europa el próximo año y es como una final. Contra el Villarreal tenemos otra final. Tenemos otro partido para la gloria con el Bayern, pero esto es muy importante", explicó el italiano, que admite que la temporada está teniendo muchos altibajos. "Es una temporada un poco rara para el Sevilla. Tenemos que amarrar la clasificación para la Europa League y hay varias vías. Pero hay que quedar en la liga quinto o sexto".

En este sentido, fue cuestionado por si consideraría un fracaso quedar fuera de Europa, decir adiós a la Champions en Múnich y perder la Copa del Rey."Lo pensaremos. Ahora estamos en juego y soy optimista, ¿por qué voy a ser pesimista. El equipo está acostumbrado a jugar en Europa y tenemos que pelearlo. Tenemos dos carreteras, ganar la Copa del Rey o ganar la Champions. Otra es la Liga y estaremos peleando hasta el final".

Montella medita cambios en el once. "No me gusta cambiar mucho, seguramente con alguno lo haré, pero no mucho. Controlo los jugadores cada día, creo que están bien. Alguno ha menguado, otros no. Es una final e igual tienen que pensarlo ellos. Quien lo demuestre puede jugar mañana. Quien lo pone en el entrenamiento, lo pongo, quien no lo entiende no juega".

Seguidamente, se refirió a Sergio Rico y confirmó que jugará Soria. "Hablo mucho con los jugadores y hablé con él con claridad. No está contento, yo lo siento, pero tengo que elegir siempre lo mejor para el equipo. Tiene que trabajar, pero nunca es definitivo. ¿Qué si jugará Soria? Creo que sí".

También valoró la sexta plaza del Betis: "Nosotros pensamos sólo en nosotros. El Betis juega bien, pero la afición del Sevilla está acostumbrada a estar delante y en los últimos 15 años ha sido lo normal. El rival directo del Sevilla es el Sevilla. Hemos gastado energía en la Copa del Rey y lo hemos pagado en la Liga. Somos profesionales, lo que dije fue una pequeña broma, no creo que fuera una falta de respeto ni para motivarlos".