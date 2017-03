La rutina de aspirar al triunfo

No escuchar y seguir, no escuchar y seguir. Hoy más que nunca, Jorge Sampaoli debe hacer bueno el lema que tiene tatuado en uno de sus brazos y que sacó de una canción pop de su grupo fetiche: "No escucho y sigo". Cerrar la jornada vigésima sexta, ya que el Sevilla no juega esta semana la Liga de Campeones y entra en la tómbola de horario tan poco futbolero, acarrea tener que competir sabiendo lo que han hecho los demás. Y sucede que los demás, en el actual y elevado espectro del Sevilla, han ganado todos: Barcelona, Madrid, Atlético, Real Sociedad... Hasta el Villarreal, aunque ahí la distancia es grande.

Para que el colchón por abajo no mengüe más de lo debido, pero sobre todo para mantener en todo lo alto el prurito de luchar por la Liga hoy toca ganar otra vez. La presión va con el equipo desde que lucha en la cima de la Liga: "Jugar en lunes no modifica la necesidad de ganar para seguir arriba, porque los dos de arriba ganaron. Estamos expectantes por ver qué podemos hacer en un reducto tan difícil".

Las goleadas del líder y el vicelíder no cambian el contexto ambicioso de Sampaoli: "Las necesidades son espacialmente diferentes, pero iguales por lo que uno necesita, ya sea jugando con el resultado de los rivales o jugando antes. La obligación es ganar, como siempre, aunque el rival es muy fuerte".

Lo que sí es obvio, y así hay que reseñarlo, es que tener que pelear semana a semana con esos dos gigantes del fútbol mundial condiciona bastante. Las rotaciones no afectaron mucho al Madrid en Ipurua, por ejemplo: "Nos complica tener esos rivales tan contundentes y con jugadores de tan alto vuelo. Hay que valorar que estar tanto tiempo con ellos significa que el equipo tiene un valor y ojalá lo pueda prolongar", deseó Sampaoli.

En Vitoria, además, estará ausente Nasri... "Lo haremos con características diferentes, porque tenemos la necesidad de sustituir a un jugador tan importante con otras características. Esa ausencia tiene que ser reemplazada con un criterio que también sea ofensivo". Para ello desea al mejor Franco Vázquez: "Necesitamos la mejor versión de Franco en lo que queda. La resolución de los baches futbolísticos tiene que ver con muchas situaciones y ojalá lo veamos a buen nivel para lo que queda".

Dos aspectos al margen del partido fueron los yerros en los penaltis y el Leicester City. Sobre lo primero, dijo esto: "Son situaciones que los jugadores entrenan de manera individual, pero que en el contexto de los partidos genera una presión extra. Hemos modificado los nombres, no esa realidad de errar". Y ya como epílogo, esto otro sobre el rival de la Champions: "Han tenido una variación emotiva muy grande y eso les hace un rival peligroso de cara a la vuelta. Pero nosotros tenemos dos partidos antes y hay que afrontarlos. Vamos a evaluarlo todo pensando no sólo en el Leicester, sino también en los rivales más inmediatos".