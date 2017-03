Sampaoli: "Presiento, sueño con que vamos a tener un partido muy intenso"

Jorge Sampaoli espera, desea, sueña con que el Sevilla se levante del palo anímico que ha supuesto la eliminación de la Liga de Campeones de manos de un rival a priori inferior. Lo necesita para jugar lo que califica como una final ante un rival que "viene muy fuerte" como el Atlético. Una final por el tercer puesto.

El entrenador ha empezado su comparecencia previa al entrenamiento y el viaje a Madrid de esta tarde por el palo de la Champions. No está disgustado, desde un punto de vista futbolístico, por la forma en que cayó el equipo, sí por la eliminación de la Champions, ha dicho de forma algo sorprendente Sampaoli sobre la eliminatoria. “Fue muy buena desde lo futbolístico, estuvimos a la altura de la Champions, nos tocó tener detalles que impidieron que sigamos y fuimos superados por el otro equipo. Es una derrota dolorosa pero no creo que haya sido un fracaso futbolístico. Y ahora nos toca jugar con el Atlético de Madrid, que es un escenario para cualquiera, Real Madrid o Barcelona, muy complicado. Nos toca esto y hay que enfrentarlo, sabiendo que vamos a jugar contra un gran rival que va a querer por todos los motivos recuperar el terreno que le hemos sacado de ventaja".

¿Qué Atlético espera, diferente al que cayó en Nervión? “Todo va modificándose de acuerdo al estado de ánimo y de forma. Ellos vienen completamente estimulados, sin competencias próximas, así que este partido para ellos va a ser una final, como para nosotros. Si nosotros vamos a jugar pensando lo que pasó, vamos a padecerlo. Tenemos que defender el lugar al que con mucho sacrificio llegamos. Y tenemos que defenderlo”.

El asunto de los penaltis mereció un aparte: “Sí, lo hemos visto, porque en realidad creo que nos termina eliminando eso. Estamos tratando de puntualizar en un nombre propio, porque han fallado seis distintos, no ha fallado dos el mismo, estamos tratando de acertar en la elección, para que esta racha en los penales se modifique, ojalá tengamos acierto en la decisión”.

Sampaoli le da vueltas a lo que pudo ser y no fue: “Uno soñaba con otra cosa, con la posibilidad de estar entre los ocho mejores del mundo, y esa posibilidad quedó relegada por detalles que nos lo impidieron, terminar del encuentro con diez hombres y con la posibilidad de descontar con el penal y que no se diera… y seguir buscando, nos hace pensar que esa frustración nos llevó a un dolor muy grande que no me permitió dormir. Pero todo sigue, y seguramente todo el mundo estará pensando que nosotros mañana estaremos con un bajón anímico que nos impida jugar un partido tan trascendente contra un rival que viene muy fuerte. Yo considero, presiento que no va a ser así, sueño que no va a ser así, que vamos a tener un partido muy intenso ante un rival directo en la persecución por el tercer lugar. Pero eso se va a ver mañana”.

Preguntado sobre si el fracaso en la Champions le marca nuevos objetivos, ha contestado: “Mi único objetivo es ganar. A la afición no le puedo prometer nada porque le doy todo lo que puedo. Seguramente el día que se vaya de acá se analizará mi capacidad, no mi voluntad. La eliminación de la Champions fue tan dolorosa como perder un amistoso sin puntos, porque yo defiendo esta camiseta y me he encariñado del lugar donde estoy y perder con esta camiseta en cualquier evento me duele. Hay que saber elegir y remontar esto empujando mucho a mis jugadores para que mañana jueguen una final”.

Sí tiene bastante claro que el contexto lo enfrenta a un rival complicadísimo por el tercer puesto: “Ellos han ganado terreno y van a intentar llegar, y el pasado resalta la condición de Simeone como entrenador generando modificaciones todo el tiempo. En ningún momento van a bajar los brazos para pelear esa tercera posición”. “Jugar en el Calderón después de una eliminación en Champions es una prueba”, ha asegurado tras rechazar que sea comparable su duelo contra Simeone, “un compatriota exitoso”, con un duelo Menotti-Bilardo.

En esta situación puede ser de lunáticos pensar que aún puede luchar por la Liga: “Dependerá de los próximos partidos y de qué vuelo tenemos. Vamos a mirar qué nos toca de acuerdo al rendimiento y a los resultados. Lo que me interesa es que en cada partido el equipo tenga una evolución que nos permita ser extremadamente competitivo con los mejores”.

Tiene dudas Sampaoli tanto por la situación física de algunos jugadores para este partido como por el estado de forma de algunas piezas clave, que vincula directamente al éxito o el fracaso del equipo: “Estamos esperando la recuperación de algunos futbolistas que nos dieron muchas cosas y que por el paso del tiempo y las grandes competencias hoy no están en su mejor nivel”, ha reconocido al ser preguntado por Franco Vázquez, concretamente. “Si los mejores recuperan el nivel, nosotros recuperaremos el lugar que tuvimos. Si los mejores futbolistas no recuperan el nivel que tuvieron cuando estuvimos en el tope máximo, peleando en la competencia con los mejores, por más que esté yo eso no va a pasar”.

Una vez más, ha sido preguntado por si va a renovar por el Sevilla, y ha dicho: “Es que yo no tengo que renovar por el Sevilla, tengo contrato por dos años”. Y, a raíz de ahí, ha rechazado el presunto interés del Barcelona: “Tampoco es real que se haya interesado por mí el Barcelona, ni que me contactaron”. “De acuerdo al proyecto futbolístico que tenga el Sevilla, uno estará si puede ayudar, y si no puedo ayudar no puedo estar, eso será dependiendo de lo que quieran los dirigentes. Yo sí me siento útil acá, me siento muy cómodo, respetado, me siento querido… y eso en muchos lugares no pasa” ¿Y le gustaría que Monchi permaneciese a su lado en el Sevilla? “Sí, pero Monchi tiene un camino por recorrer. Y no es una condición para que yo me quede o me vaya de Sevilla. Acá lo más importante es el escudo y saber que los colores del club deben ser representados por gente que haga todo un esfuerzo para que ese escudo esté lo más arriba posible”.