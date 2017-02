Una semana para el futuro

El vestuario del Sevilla se mostró contento por haber logrado una victoria muy trabajada para seguir bien colocado arriba en la clasificación, como indicó Sarabia en los micrófonos de Bein Sports: "Sabíamos que era un rival muy duro, muy compacto, y teníamos claro lo que había que hacer, pero hoy (por ayer) no era el día. Tuvimos muchos errores, pérdidas de balón, pero estos partidos hay que sacarlos, marcan para estar ahí". En cuanto a su gol (el sexto en Liga), el futbolista del cuadro nervionense se mostró contento, sobre todo, por haber servido para ayudar a su equipo a ganar: "Son circunstancias. Stevan (Jovetic) me ha dado un gran balón, pero lo importante es que ha servido para vencer y seguir arriba. Es una semana clave para nosotros. Lo primero era este partido, y ahora, a pensar en el miércoles".

En la misma línea que Sarabia se mostró Escudero en la zona mixta: "Ha sido un partido muy complicado. Ellos han salido bien en la primera parte. Han conseguido que estuviéramos incómodos, pero hemos corregido en la segunda mitad ese aspecto y lo principal es que hemos ganado para seguir peleando con los de arriba". El lateral mira ya al encuentro del próximo miércoles con el Leicester, pues lo ilusiona mucho la Liga de Campeones: "El partido más importante era éste. Sumar los tres puntos para continuar luchando con los grandes. Desde mañana ya hay que preparar el partido de la Champions. Tengo ganas e ilusión de que llegue ya el miércoles".

También se mostró contento por el triunfo Lenglet, que espera ir a más con el transcurso de los partidos: "Me siento muy feliz porque fue un partido muy difícil. El Eibar hizo una gran presión y ganar esta noche era importante para el campeonato. Me he encontrado bien, pero quiero estar mejor. Espero estarlo en los próximos días". Y es que el francés no ocultó su deseo de estar en el once titular ante el Leicester: "Es un partido muy importante para el club. Es la primera vez para mí en la Champions y estoy con muchas ganas de jugar esta competición, que es la mejor del mundo para mí".

Esa ilusión se reflejó, también, en Vitolo: "La semana es muy importante para nosotros, para el devenir de lo que queremos hacer este año. Ahora, a pensar en la Champions. El Leicester es un rival parecido al Eibar y de hoy aprenderemos mucho para ese partido. Vamos a intentar pasar la eliminatoria".