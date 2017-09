"El tiempo dará más valor a esta victoria"

Aliviado por un triunfo muy trabajado que viene a refrendar su estrategia del reparto de esfuerzos, Eduardo Berizzo valoró muy positivamente el trabajo y la forma en que llegó el mismo. "Era necesario refrescar el equipo para mantener el tono físico y en la segunda parte el ingreso de algunos futbolistas nos mantuvieron con ese tono".

Marcó precisamente uno de los jugadores que entraron de refresco respecto a Liverpool, pero también hubo ocasiones que no convirtió y eso hizo peligrar el triunfo. "En la primera parte nos costó encontrar profundidad, teníamos elaboración pero no encontrábamos la espalda de la defensa rival. En la segunda parte sí, y así ha sido el gol de Muriel, que ha decantado el partido. Y luego tuvimos las dos ocasiones de Sarabia y de Luis para cerrarlo. Y cuando no los cierras, los partidos empiezan a inclinarse a favor del adversario", explicó.

El técnico argentino dio más valor a la victoria por la dificultad que opuso el rival: "Ganamos a un adversario apoyado por su gente, en un campo difícil, un equipo duro, entregado, con energía, que encontró al final el penal, que lo falló afortunadamente para nosotros, y nos generó peligro. Nos vamos fortalecidos de un campo difícil en el que van a ganar pocos, después de un trámite de cierta dificultad que supimos aguantar en los momentos finales de tensión. Esta victoria, mirada en el tiempo hacia atrás, será más valorada aún".

Un asunto peliagudo fue el penalti que sólo De Burgos Bengoetxea vio y que puso en peligro dos de los tres puntos. "No suelo hablar de la actuación de los árbitros. El árbitro se mostró muy sincero después del partido en su explicación, que confirma que cualquier decisión que haya tomado es acertada. Es difícil acertar en un instante y si ha interpretado que la jugada peligrosa era penal, así lo ha pitado. Soy muy respetuoso con las decisiones cuando me favorecen y cuando me perjudican", arguyó.