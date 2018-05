El triunfo como 'summum'

Eran varios los motivos por los que sólo valía ganarle al Real Madrid. Lo principal era la dosis extraordinaria de confianza. El toque Caparrós sigue insuflando lo que todo el sevillismo buscaba, volver a saberse ganador.

"Lo único que nos valía era ganar y lo pudimos conseguir contra un gran equipo", respondía Gabriel Mercado en el mismo terreno de juego al concluir el choque. El central argentino explicó su polémica jugada con Theo, la que precedió al segundo penalti señalado en contra: "Me empuja, me molesta, me hace una falta previa... Al final estas cosas siempre van para un lado y no para el otro. Ojalá no vuelva a repetirse", señaló el defensa sevillista.

En la misma línea del resultado se pronunció Layún en la zona mixta del Ramón Sánchez-Pizjuán. "Lo más importante era la victoria. El resultado era fundamental", dijo el jugador mexicano, autor del segundo gol local. "Nuevamente ha sido un partido con coraje, entrega y determinación. Nos ha costado mucho, más quizá de lo que puede apreciarse por la televisión o desde la grada. Éste es un grupo muy sano, humano, y es una satisfacción formar parte de este equipo", explicó Layún antes de referirse al camino por venir: "Nos quedan dos finales, siendo el derbi del sábado especialmente vital".

En la misma línea se había expresado minutos antes Mercado: "El sábado son algo más que tres puntos. Es crucial para todos nosotros, para disfrutarlo y para darle la alegría a nuestra gente. Ya sabemos cómo se viven acá los derbis, pero es que además nosotros necesitamos ganar". Contento con los números del equipo y con los suyos -20 goles en 40 encuentros- se mostraba Ben Yedder: "Eran tres puntos importantes después de ganarle al mejor equipo del mundo".