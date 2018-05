Caparrón: "He visto los ojos y los huevos de los futbolistas y los llevan rojo y blanco"

Joaquín Caparrós, nuevo entrenador del Sevilla, ha comparecido en su primera rueda de prensa en su regreso al club nervionense antes de un partido de competición. Su debut mañana ante la Real Sociedad marca una nueva era en el club y, sobre todo, lidera una reconversión futbolística que debe acabar con una mala racha de resultados y que ha de posibilitar la clasificación para la Europa League que tanto se ha complicado en el último tramo de Liga con Montella al frente.

El utrerano ha insistido en la necesidad de que los jugadores entiendan lo que el Sevilla se juega y ha marcado su discurso en torno a la necesidad de reforzar los conceptos defensivos. Esas dos premisas, la raza y la necesidad de reducir los goles encajados a través de una buena concentración defensiva, van a ser las líneas de actuación del nuevo Sevilla.

"Estoy muy ilusonado y es lo que quiero transmitir y yo creo que los jugadores lo han percibido. Hemos visto que había alegría, era uno de los objetivos nuestros. Cuando nos poníamos a planificar todo lo que hacíamos iba encaminado a que el entrenamiento lo que tenían que hacerlo bueno ellos. Percibimos que la gente estaba motivada. Qué duda cabe que sabemos lo que es el fútbol. Si ganas todo aumenta y lo refuerzas", ha comenzado explicando el técnico, al que le hicieron la pregunta clave en torno a lo que él mismo había dicho sobre N'Zonzi: "He visto los ojos de los futbolistas y he visto los huevos de los futbolistas, que los llevan rojo y blanco".

El cambio en el club. "Es verdad que ha crecido y se ha multiplicado por mucho en las estructuras, pero me suiento en mi casa y feliz, como un chiquillo, sabiendo que es complicado. Le doy las gracias al Sevilla por que se haya acordado de mí y vamos a intentar que se vea en el campo".

N'Zonzi. "Es futbolista profesional, él sabe lo que ha hecho y tiene que asumir todo (si le pitan). Tiene que tener una buena actitud con el balón. Todo lo que ha dicho a sus compañeros que sea verdad"

¿Qué Sevilla se verá? "Hemos cambiado algún matiz, pero no da tiempo. Es que no hay... Nuestro trabajo ha sido más que nada anímico. Le hablaba a los futbolistas y les decía que he venido por dos motivos, porque me lo pide el club de mi vida y porque ellos son muy buenos. Les he dicho: 'sois muy buenos' y hay que sacar ese talento. Lo que sí que hay que bajar el número de goles. No vamos a cambiar mucho y lo vais a ver. Que sean solidarios, que tengan comunación. El fútbol es la suma de muchos detalles y una de ellos es que se animen entre ellos".

El rival. "Veo a la Real muy bien, con mucha confianza, han ido de menos a más. Será un partido muy abierto y que sea un partido contundente sobre todo defensivamente, que seamos un equipo en todo, fuera y dentro del campo. Que tosdos jueguen, los que estamos en el banquillo y los que no juegan. Todos. Este club es muy grande, ser sevillistas es muy grande".

Volver al Sánchez-Pizjuán. "Hace poco he estado. Ocupo mi plaza de socio con mis chavales. No podía pensar el día del Bayern, que estuve aquí, y que hoy iba a estar aquí con vosotros. Estoy en deuda con el Sevilla y sólo espero que haya un poquito de suerte y logremos los objetivos"

Sergio Rico o David Soria. "Vamos a ver, la almohada, consulto con la almohada... Ellos lo saben ya, vamos a ver mañana. ¿El once? Ellos no son tontos, si tenéis algún contacto con algun futbolista, vais a saber la alineacion fijo".

'Su' Sevilla. "Antes había una mezcla. Había juhadores que estaban sacando el talento, como Navas, Sergio, Alves, Adriano... Estos ya lo han sacado. Y luego había futbolistas con una raza grande, Alfaro, Javi, David Castedo... los chicos jovenes fueron madurando en adaptacion".

Mensajes de ánimo. "De mucha gente, de presidentes, de José María (Del Nido), de Roberto (Alés)... es el Sevilla Fútbol Club con mayúsculas. Tenemos que apretar todos. Ya luego habrá que ver. Pero esos 30.000 que fueron a Madrid y pagaron su entrada... amigo, estamos en deuda con ellos y hay que darle una pequeña alegría".

Pasional. "Yo tengo mi forma de ser, no he camniado, yo soy pasional. El fútbol es pasión, eso te da energía y eso es el motor para tu luego transmitir".

La falta de gol del equipo. "Más que los goles que no metemos es los goles que encajamos. Si tú eres un equipo que no te meten goles, la que tengas la vas a meter. Tenemos que reforzar eso y hacernos un equipo fuerte atrás".

Banega. "Lo he visto superimplicado. Lo conocía de haber coincido en Valencia, yo en el Levante. Entrena espectacular, es un futbolista muy metido y neceistamos de su talento".

Jesus Navas. "Todos los que salen de aquí salen con una cultura, de respeto y de una cosa espectacular. Me ha dado mucha alegría verle. Ha madurado, va cogiendo otras cualidades, la polivalencia... Le ha venido bien, de maravillas jugar un pasito más atrás, ya lo puso Pep Guardiola".