"Me voy a la cama con mucho dolor"

Cabizbajo. Orgulloso del esfuerzo de los suyos, pero triste por una eliminación que consideró inmerecida. Así se mostró Jorge Sampaoli tras un encuentro en el que "no salió nada", ni siquiera el acierto desde el punto de los once metros, una circunstancia que a la postre lo condicionó todo. "Dos penaltis fallados en la eliminatoria es darle mucha ventaja al rival", afirmó.

"Me voy dolorido a la cama pensando que se me fue un sueño, pero más allá de eso me quedo con la actitud de los jugadores. Con un futbolista menos metimos al rival en su campo. Estuvimos todo el segundo tiempo encima del rival, generando ocasiones, sin sufrir contras... Pero esta vez no tocaba", resumió el técnico argentino, rotundo a la hora de sentenciar: "La eliminatoria la perdimos nosotros". "En la ida merecimos más y en Inglaterra el resultado es injusto. El fútbol se resuelve por los detalles y ahí estuvo mejor el rival. Schmeichel acabó siendo muy decisivo en la eliminatoria. Llevamos ya seis penaltis fallados seis penaltis con diferentes lanzadores. Los encargados no estaban en el campo y N'Zonzi tomó la responsabilidad. El equipo merecía al menos la oportunidad de seguir soñando por el esfuerzo que estaba haciendo", destacó.

También fue cuestionado por si despedirse de la Liga de Campeones en octavos de final ante el Leicester es un fracaso: "Tildar algo de fracaso es fácil para un titular. El Sevilla, más allá de las dificultades que tuvo, fue muy superior en los dos partidos, pero hubo condicionantes que te hacen pasar del éxito al fracaso. Trabajamos mucho para que pasase lo contrario, pero nos faltó fortuna", señaló Sampaoli, que salió al paso de sus jugadores al ser preguntado por la condición física: "Durante una temporada hay momentos en el rendimiento colectivo e individual con altas y bajas, pero en inferioridad numérica el equipo reavivó el encuentro y metió en su campo al contrario. Antes, además, fuimos a buscar el empate ante un conjunto muy metido atrás. Tuvimos varias ocasiones y el Leicester en la primera opción hizo el 2-0".¿Qué le pasó a Nasri? "No puedo valorar la expulsión, porque no la veo. Es un jugador que nos da mucho y ojalá se quede. Mientras estuvo en el campo Nasri aportó mucho. Fue el futbolista que en el primer tiempo nos pudo dar el partido y el equipo tuvo continuidad en el juego gracias a él. Hablar de la expulsión de Nasri no me compete, porque no sé cómo pasó. Lo que sí sé es que su ausencia jugó en nuestra contra" indicó el preparador sevillista, que también fue incapaz de explicar su expulsión: "Tampoco sé el motivo. La primera amonestación es por lamentarme de una ocasión y la segunda por algo que el cuarto árbitro debió entender como una protesta aunque no lo era".

Sampaoli trataba de buscar una explicación a lo sucedido más allá de lo que se vio en el campo. "Lo que le pasa al equipo es que antes aprovechaba las ocasiones que tenía y podía dominar psicológicamente los partidos, que es lo que le falta ahora. Que ahora el Sevilla no juegue en su mejor expresión tendrá que ver conmigo, pero rebelarse con uno menos aquí y buscando hasta el final sin encontrar nada es algo que yo valoro mucho", finalizó.