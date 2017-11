El regreso del 'nuevo' Alberto Moreno

Alberto Moreno se fue del Sevilla en 2014 rumbo a Liverpool siendo una gran promesa del fútbol español. Este martes regresa a la que fue su casa convertido en uno de los pilares del equipo red tras una última temporada frustrante. Salvo un partido con la selección, en 2014, Alberto nunca jugó en el Ramón Sánchez-Pizjuán con una camiseta que no fuera la del Sevilla.

El futbolista de 25 años perdió la temporada pasada la confianza del entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, y se planteó abandonar el equipo. James Milner, un centrocampista, ocupó su lugar en el carril izquierdo. Pero Alberto Moreno se prometió a sí mismo que iba a luchar para volver a ser un hombre importante. Esta temporada ha jugado diez partidos de la Premier y cuatro de Champions. Es titular indiscutible y además volvió a jugar un partido con la selección tres años después.

"El año pasado fue útil para mí, para pensar, para cambiar cosas y para decirme a mí mismo: Alberto, ¿qué puedes hacer mejor?", señaló el jugador en una entrevista publicada por el diario The Guardian. "Y lo primero que pensé fue: defender. Soy un defensor. Y lo he cambiado, ahora estoy más centrado. Creo que se puede ver y ya no cometo errores".

"Quizás en mis primeros años en el Liverpool siempre estaba pensando en atacar, atacar y atacar. La confianza es vital para un futbolista, pero ahora estoy más centrado. Ahora pienso primero en defender, en mantener la portería a cero y después en atacar", añadió.

Klopp, carismático como pocos, alabó el cambio de actitud de Alberto Moreno. "Para mí esta temporada no es ninguna sorpresa. La sorpresa para mí fue cómo llevó esta situación la campaña pasada", señaló el técnico a la página web del club. "No tuvo una mala palabra en toda la temporada".

"Antes de que arrancara este curso, vino a mi oficina y me preguntó de nuevo. Yo le dije que quería a otro lateral, pero que Milner no iba a ser. Le dije que él decidiera lo que iba a ocurrir. Y lo ha decidido. Ahora es un defensa mucho mejor, es un futbolista brillante".