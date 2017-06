Apple, Google, Microsoft y otras grandes empresas piden a Trump que no abandone el Pacto de París sobre el clima

Grandes empresas estadounidenses como Apple, Google y Microsoft hicieron un llamamiento conjunto al presidente del país, Donald Trump, a permanecer en el Acuerdo de París sobre el clima, en un anuncio de gran formato publicado en varios periódicos nacionales horas antes de que se conozca la decisión al respecto.

Las empresas apremian a Trump en el anuncio, que ocupa una página entera en The New York Times y en The Wall Street Journal, a no romper el Acuerdo de París. En ellos afirman que el cambio climático crea riesgos comerciales y que la economía estadounidense se beneficia de formar parte del pacto.

Entre las empresas que participaron en el llamamiento se encuentran firmas de diferentes sectores como Facebook, Levi Strauss, Morgan Stanley, Mars, Tiffany, Intel o Unilever.

Anteriormente, los gerentes de más de 600 empresas había pedido a Trump en una carta abierta no abandonar el pacto climático.

Con gran espectación se espera que el presidente de Estados Unidos anuncie hoy a las 19:00 horas GMT su decisión sobre si mantener a su país dentro o fuera del acuerdo internacional alcanzado en octubre de 2015 para limitar los efectos del calentamiento del planeta.