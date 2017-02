Atribuyen la explosión mortal de Redondela a un crimen machista

La Delegación del Gobierno de Galicia confirmó ayer que no hay constancia de denuncias por violencia de género por parte de la mujer de 50 años de edad María José M. G., que falleció el pasado lunes en su casa de Redondela (Pontevedra), en una explosión y posterior incendio supuestamente provocados por su ex pareja, Emilio F. C., de 47 años, y que también murió en el siniestro.

Los primeros indicios apuntan a que la explosión y el incendio fueron intencionados, ya que se localizaron bombonas de butano manipuladas y un bidón con gasolina. La Delegación del Gobierno señaló que el hombre tenía "todo preparado para ocasionar la explosión mortal". En el momento de los hechos, sólo los dos fallecidos estaban en la vivienda. El hijo pequeño de ambos, de ocho años, se encontraba en casa de sus abuelos paternos.

Los ayuntamientos de Redondela y de Vigo guardaron ayer un homenaje por una víctima de la violencia machista.