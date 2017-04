Una niña de 1 año de Berga, nuevo caso meningitis vírica de buena evolución

Una niña de un año de Berga (Barcelona) está ingresada en el Hospital de Sant Pau de la capital catalana afectada por una meningitis de tipo vírico, y por lo tanto no contagiosa, con un buen pronóstico de evolución, según han informado fuentes del departamento de Salud.

Este caso de meningitis se suma a otros dos anteriores ocurridos el pasado mes de marzo, en los que fallecieron una niña de 9 años de Manresa (Barcelona) y un niño de 3 años de Gerona de forma fulminante.

Salud ha informado de que estos dos casos no tienen relación entre sí y de que el de la bebé de Berga es diferente a los anteriores, ya que se trata de una meningitis de tipo vírico y no bacteriano, por lo que no es necesario tratar con medicamentos al entorno escolar y familiar de la pequeña.

Según informa el periódico Regió7, se ha reunido a los padres de los alumnos de uno y dos años de la escuela Vedruna, de Berga, a donde asiste la pequeña ingresada en Barcelona, para informarles y resolver dudas acerca de esta situación.

El secretario de Salud Pública, Joan Guix, explicará esta tarde en rueda de prensa novedades sobre estos últimos casos de meningitis registrados en Cataluña.