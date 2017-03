Blázquez: "Podemos pide retirar la misa de TVE para alimentar su clientela"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, ha asegurado que la petición de Podemos de dejar de emitir la misa los domingos en TVE no tiene fundamento y es "para alimentar su clientela".

En una entrevista en la Cope, el recién reelegido presidente de los obispos para los próximos tres años ha mostrado la disposición de la Iglesia a actualizar "aspectos concretos" de los acuerdos entre la Iglesia-Estado y ha pedido respeto para los homosexuales, "porque tienen derecho como personas a ser respetados", ha aseverado.

Respecto a los acuerdos con el Estado, Blázquez ha explicado que la relación con el Gobierno es "correcta" y ha destacado que "son acuerdos parciales, de los que se pueden cambiar unos puntos u otros", y que uno de esos acuerdos es sobre enseñanza.

"Hay que decir con este punto no estamos de acuerdo o habría que pensarlo o habría que reactualizarlo o introducir otros elementos; nosotros estamos abiertos a ello, lo que no queremos son latiguillos fáciles, porque en el fondo no ayudan a la reflexión", al ser preguntado por campañas de anticlericalismo de partidos como Podemos.

"Es un recurso político, poco serio, una forma de alimentar a la clientela", ha añadido en relación con ese partido y la petición de suprimir la misa de TVE. "Es un ofrecimiento de carácter religioso que se hace a los ciudadanos" igual que otras confesiones "tienen la oportunidad de exponer y celebrar su propia fe" en ese medio.

Blázquez ha deseado un acuerdo en torno a un pacto por la educación porque ha opinado que este asunto "requiere un horizonte amplio" y no la sucesión de leyes según la alternancia de los partidos.

El presidente de la CEE ha concluido la entrevista reclamando respeto para los homosexuales como personas, aunque -según sus palabras- no se termine de ver de dónde procede y cuál es última raíz y el último fundamento de la homosexualidad.