Condenado a 21 meses de cárcel por aislar y humillar a su mujer durante 49 años

El juzgado de lo Penal número 2 de Vigo ha condenado a 21 meses de cárcel a un hombre que durante 49 años de relación con su esposa la sometió a un estricto control, al punto de que la aisló socialmente y llegó a prohibirle que tuviera dinero o que se comprara ropa, además de vejarla y humillarla.

Tras llegar a un acuerdo entre las partes, A. S. O., que eludirá la cárcel si no delinque en tres años y se somete a un programa terapéutico de violencia de género, deberá indemnizar con 16.000 euros a M. L. I., a quien no se podrá acercar a menos de 500 metros durante cuatro años y medio. Según la Fiscalía, A. S. O. ejerció en su esposa un dominio y control sobre su vida y la aisló socialmente, ya que no le permitió relacionarse con otras personas. Además, la llamaba de forma habitual "puta rastrera".