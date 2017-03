El Congreso podría dar el primer paso para una ley de muerte digna

Errejón dice que si el delito de enaltecimiento ayuda a combatir el terrorismo yihadista, se debe abrir una discusión

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha defendido este martes la iniciativa parlamentaria presentada por su secretario general, Pablo Iglesias, para suprimir del Código Penal el artículo que tipifica el delito de enaltecimiento del terrorismo, con el objetivo de proteger la libertad de expresión en las redes sociales. Eso sí, ha reconocido que si ese artículo sirve para combatir el terrorismo yihadista, entonces tendrá que abrirse una discusión sobre cómo conciliar eso con la defensa de derechos.

Así lo ha asegurado en una entrevista en TVE, tras criticar el uso excesivo que, tal y como denunció este lunes Iglesias, se está haciendo del delito de enaltecimiento para juzgar a tuiteros que pueden haber dicho "barbaridades" que, no obstante, "no son terrorismo".

Proteger a los tuiteros. Aunque ha explicado que él no forma parte del equipo encargado de los temas judiciales y que, por tanto, no ha participado en la redacción de la proposición no de ley, Errejón ha asegurado que ya existen en el Código Penal suficientes mecanismos "para proteger que alguien se pueda sentir vilipendiado" por el "humor negro" que, según Podemos, se persigue con el artículo que quieren suprimir -el 578-. "Estoy a acuerdo con que separamos el terrorismo de otras cuestiones porque se nos está yendo de las manos", ha apostillado.

Sin embargo, preguntado por el hecho de que este artículo se usa también para combatir el terrorismo yihadista, el exportavoz parlamentario ha asegurado que, en ese caso, "si ayuda a combatirlo", entonces tendrá que haber "una discusión" al respecto para analizar cómo se puede "conciliar" con la protección de derechos como la libertad de expresión.

"Si ayuda a combatirlo, entonces tenemos que tener una discusión para que podamos conciliar el combate al terrorismo sin perder derechos por el camino", ha asegurado, tras destacar la importancia de "garantizar la seguridad", que "no es una cuestión menor".

Eso sí, ha señalado ha avisado de que el "efecto real" que está teniendo sobre la sociedad es la persecución "sobre adolescentes que tuitean desde casa, cantantes o titiriteros" que, a su juicio, "no deberían ser tratados igual que las células yihadistas".