Detenido en Madrid por masturbarse en la calle y eyacular sobre un policía

Un hombre fue detenido en Madrid tras masturbarse en la calle y eyacular sobre la mano de un agente de la Policía Nacional. El suceso se produjo el pasado lunes 20 de marzo, sobre las seis de la madrugada en la calle de la Cruz de Madrid. El hombre está acusado de atentado contra la autoridad.

Varias jóvenes avisaron a la Policía al ver a un individuo que se estaba masturbando en la calle. A su llegada, los agentes se encontraron con el hombre, de 31 años y de nacionalidad peruana, recostado en la pared. Recibió a los agentes, según detalla El Mundo, con frases cariñosas. Según la versión policial, les dijo: "Oh, sí, mi amor. Oh, sí, mi amor. Muy malo, gallego". Los policías llegaron a decirle en numerosas ocasiones que desistiera de su actividad y guardase su pene, pero el hombre insistía: "No mi amor, primero mírame mi amor", mientras con su mano izquierda trataba de tocar el rostro de uno de los policías.

Poco después, eyaculó. Una parte cayó en el suelo y la otra sobre la mano izquierda del agente. Después, intentó huir, tropezó y se dio de bruces contra el suelo.