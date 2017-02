Érase una vez 95 erasmus: La beca cumple 30 años

Parece que fue ayer para la mayoría de aquellos que han seguido un erasmus, pero la historia de este programa de intercambio educativo europeo cumple 30 años y en España se ha pasado de los 95 pioneros universitarios que se atrevieron a hacer un curso fuera de España en 1987 a los 40.000 de ahora.

De hecho, puede decirse que Erasmus comienza a ser una tradición que pasa de padres a hijos. Es el caso de Juan Ignacio Soto, que estuvo dos meses (mayo y junio de 1988) en la Universidad de Tesalónica (Grecia) como estudiante de doctorado. Hoy es profesor del Departamento de Geodinámica de la Universidad de Granada.

Su experiencia sirvió de ejemplo a su hijo Ignacio, enfermero en un hospital madrileño, que estuvo un semestre en Viseu (Portugal) el curso 2013-14 en régimen de prácticas. "Decidí solicitar una beca Erasmus sin dudarlo mucho. Me atraía la idea de pasar un tiempo en el extranjero, completando mi formación y viviendo por primera vez independiente", explica el profesor Soto.

Se marchó "a la aventura" porque tanto la universidad de destino como la de origen (Granada) todavía no tenían experiencia en esto."No me esperaban, no sabían mi nombre, ni esperaban de mí que me acogiera a un curso o programa concreto. Sin embargo me acogieron estupendamente. Todo lo que sugerí fue apoyado sin reservas. Los compañeros, además, se prestaron a apoyarme para buscar acomodo o para conocer la geología del norte de Grecia", recuerda con cariño.

Pero el director de su tesis no lo vio bien. "Creía que yo iba de vacaciones y que me distraería de la investigación doctoral", aunque luego comprendió que había sido provechoso.

Lo mejor para él fueron los compañeros y amigos que hizo, el pueblo griego, aprender la geología del país, comprobar que tenía una buena formación académica, fortalecer el inglés, aprender a vivir independientemente... y "ningún inconveniente".

La beca, que recibió a la vuelta, cubrió los gastos de viaje. También usó unos ahorros y la propia beca de doctorado.

Espera que España continúe apoyando el programa Erasmus porque sirve para valorar a nuestros jóvenes, abiertos y cosmopolitas, "y aprender de los demás", confía. "Como dice uno de mis hijos -resume Soto-, ahora te miran raro si no has estudiado fuera de España".

Seguro que eso no le pasa a Alejandra González Fernández, una de los últimos erasmus españoles.

Este curso termina Lengua y Literatura Inglesas en la Universidad de Santiago de Compostela; estudió seis meses en Friburgo de Brisgovia (Alemania) y estuvo de prácticas durante otros cuatro en Irlanda el curso 2015-16. "Aventurarse a realizar una escapada al extranjero durante unos meses puede considerarse una decisión complicada, pero también resulta extraordinariamente fructuosa", comenta a Efe.

Puede suponer terminar los estudios más tarde, así que uno debe responderse, como le dijo una profesora, si quiere hacer las cosas "bien o deprisa".

Aparte del aprovechamiento académico, todas sus vivencias han supuesto una etapa de cambio y "crecimiento personal" sin precedentes: "Tal vez lo más relevante haya sido las personas maravillosas que se conocen".

Tras el Erasmus, ahora disfruta de una beca de colaboración en la Oficina de Relaciones Exteriores de su universidad, que compatibiliza con los estudios. Su aprovechamiento y entusiasmo le han valido ser premiada con el Reconocimiento a la Calidad de estudiantes universitarios Erasmus.

Un programa que es "la marca distintiva de lo que es Europa hoy en día", destaca a Efe Pablo Martín, director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie).

"Queremos cumplir al menos otros 30 años más", enfatiza Martín, que reconoce que Erasmus ha llegado a "la madurez" y permite "ver exactamente dónde estamos en esta historia de éxito y de ejemplo de la construcción europea".

Resalta que ha habido "un crecimiento exponencial" y prueba de ello es que de estar restringido a universitarios, ha pasado a convertirse en Erasmus+ en 2014 para abrirse a toda la comunidad educativa, a la FP, a la educación escolar y a personas adultas. España es desde 2001 el primer destino elegido por los erasmus, que son atraídos por "nuestra forma de vivir, la política de acogida y también la calidad de nuestras universidades", según Martín, que vivió un erasmus en Potier (Francia).

Y estamos entre los países que más estudiantes salen de Erasmus, superados solo por Francia y Alemania.

La media de estancia de un curso está en siete meses (van desde los dos a los doce meses) y es un dato que ha ido variando al mismo tiempo que la duración de los estudios, ya que ahora en la Universidad se habla de créditos más que de cursos, comenta.

Otros cambios son que desde 2015 los erasmus universitarios "se han abierto al resto del mundo" y se puede viajar a Japón, China, Estados Unidos, Rusia, India o Pakistán, recuerda.

"Un erasmus nos cambia la vida", concluye Martín, que recuerda que 'Enriqueciendo vidas y abriendo mentes' es el lema de los actos conmemorativos de las tres décadas años de este programa, aprobado por el Consejo de las Comunidades Europeas el 15 de junio de 1987 y que se aplicó a partir del 1 de julio de ese año.