Españoles azotados por el 'Irma': "Estuvimos dos días oyendo tiros"

La treintena de españoles evacuados desde la isla caribeña de San Martin tras el paso del huracán Irma relataron, a su llegada ayer a Madrid, escenas de caos, inseguridad y robos en los días posteriores al ciclón.

"Ha sido horrible, no sólo la fuerza del ciclón, que ya fue terrible, sino el caos, la inseguridad y los robos posteriores. Ha sido bastante duro, sobre todo los primeros dos días, había gente robando, con armas", contó una mujer, en declaraciones difundidas por TVE, tras desembarcar del avión fletado por el Ministerio de Exteriores en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), que trasladó a 47 ciudadanos europeos y latinoamericanos.

Otra de las pasajeras señaló que han estado "dos días oyendo tiros, porque la gente entraba en las casas y en todo a robar", y una tercera afirmó que mientras estaban en la isla no tenían acceso a ninguna información. "Nos ha costado la vida reunir a toda esta gente de españoles".

"Ha sido duro, he pasado 14 años en la isla y esto es lo que me queda de ella: tres bolsas y dos niñas. He tenido que dejar todo detrás y empezar una vida de cero", contó una española repatriada a Antena 3, mientras otra de ellas agradeció la actuación del Gobierno que, según ha dicho, se ha portado "genial" con ellos.