Intentan violar a una mujer en un bus marroquí y nadie interviene

Conmoción en Marruecos por el intento de violación que sufrió una joven dentro de un autobús público en Casablanca, ante la pasividad del conductor del vehículo y de los pasajeros que se encontraban presentes, según denunció ayer la ONG marroquí No Toques a mi Hijo.

La agresión se dio a conocer el domingo por la noche en un vídeo de apenas un minuto, de gran crudeza, en el que se aprecia cómo un grupo de jóvenes desnudan a la joven dentro de un autobús, la manosean y tratan de violarla entre risas a plena luz del día. El autobús continúa su camino mientras los agresores celebran entre risas los hechos; finalmente los gritos de la joven son tan agudos que la dejan marchar. Las imágenes causaron una honda conmoción en Marruecos por su misma crudeza y particularmente por la reacción pasiva de todos los asistentes antes hechos de esa magnitud.

La ONG, especializada en los casos de pederastia y agresión sexual,expresó su estupefacción no sólo por "el comportamiento bárbaro de los adolescentes" sino "por la reacción pasiva del conductor y del resto de los pasajeros", que pudieron haber frenado el vehículo o conducido a un puesto de policía.

Los presuntos autores del intento de violación fueron identificados y detenidos por la Policía, según informó ayer el Ministerio del Interior marroquí, que especificó que los hechos se conocieron hace tres meses. Se trata de seis adolescentes menores de edad (entre 15 y 17 años), que habrían grabado el intento de agresión con un teléfono móvil y difundido después las imágenes.

La compañía de transportes Mdina Bus se defendió en un comunicado diciendo que no podían afirmar "que el chófer no reaccionó" porque el vídeo dura menos de un minuto. Además, la compañía recuerda que "los conductores de autobús son diariamente objeto de agresiones y de amenazas con arma blanca, pedradas y ven altercados entre grupos de delincuentes y malhechores, y no dudan en ponerse en riesgo para garantizar la seguridad de los viajeros".