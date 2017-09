Irma no cede y llegará a Puerto Rico como el mayor huracán del Atlántico

El huracán de categoría 5 Irma, el más fuerte registrado nunca en el Atlántico, no cede un ápice su fuerza y mantiene este miércoles sus vientos de 295 kilómetros por hora mientras se acerca a la costa norte de Puerto Rico en su avance hacia República Dominicana, Cuba, Bahamas y el sur de Florida.

Dennis Feltgen, meteorólogo y director de comunicaciones del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, dijo que Irma, que azota desde esta madrugada las Antillas Menores con sus vientos "potencialmente catastróficos", es el huracán más intenso formado en aguas del Atlántico.

Otros huracanes como Wilma (2005), Gilbert (1988) y el que asoló los Cayos de Florida en 1935 (sin nombre) alcanzaron también los 295 kilómetros por hora, pero lo hicieron en el Caribe o el Golfo de México, que suelen ser más cálidos que las aguas abiertas del Atlántico, lo que fortalece los ciclones.

El "extremadamente peligroso" Irma descargó este miércoles su furia sobre las Antillas Menores golpeando las islas caribeñas de San Martín, Anguila, Antigua y Barbuda y se moverá en las próximas horas sobre partes del norte de las Islas Vírgenes.

Según las proyecciones del NHC, el ojo del sistema pasará cerca o justo al norte de Puerto Rico esta tarde o noche y cerca o sobre la costa norte de la República Dominicana el jueves, para luego enfilar hacia Turcos y Caicos y el sureste de Bahamas, seguir su ruta hacia el norte de Cuba y cernirse sobre Florida el fin de semana.

Preocupa sobremanera los estragos que pueda causar Irma a su paso por La Española (República Dominicana y Haití), especialmente en la segunda, con centenares de familias aún en campamentos como consecuencia del huracán Matthew y unas 40.000 personas todavía desplazadas por el potente terremoto que destruyó parte de Haití en 2010 y que dejó unos 300.000 muertos.

El NHC indicó en su boletín de las 15.00 GMT de hoy que Irma se encuentra a 110 kilómetros al este-sureste de St. Thomas y a 225 kilómetros al este de San Juan (Puerto Rico). Continúa arrastrando vientos máximos sostenidos de 295 km/h, con rachas más fuertes, y se desplaza hacia el oeste-noroeste con una velocidad de traslación de 26 km/h. Los meteorólogos del NHC estiman que Irma tendrá fluctuaciones en la fuerza sus vientos, pero se mantendrá como un categoría 4 o 5 los próximos dos días.

Mientras tanto, dejará acumulaciones de agua de hasta 508 milímetros en las islas más septentrionales de las Antillas Menores y hasta 381 milímetros en el noroeste de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Estas precipitaciones podrían provocar riadas y corrimiento de tierras, alerta el NHC, que apunta además al fuerte oleaje y al aumento del nivel mar de hasta 1,8 metros en la costa norte de Puerto Rico y de 3,3 metros en las Islas Vírgenes debido a la marejada ciclónica.

Pese a que todavía es pronto para predecir por dónde pasará el ojo del huracán, Felgen aseguró que Florida recibirá el "impacto" de Irma el fin de semana, "con vientos huracanados que se empezarán a sentir el sábado y lo peor llegará el domingo".

Feltgen advirtió del error que supone atender otros aspectos que no sea el relativo al radio de acción del cono de proyección que muestra el NHC en cada uno de los boletines que emite con regularidad. "No se enfoquen en otra cosa que no sea el cono de proyección", alertó.

Irma pasó en la mañana del jueves pasado en aguas del Atlántico directamente de tormenta tropical a huracán de categoría 2 y rápidamente se transformó en un ciclón mayor, al subir a categoría 3 en la escala de intensidad de Saffir-Simpson, y rápidamente alcanzar la intensidad cuatro y cinco, la máxima.

Uno de los factores que aceleraron el rápido aumento de la intensidad de los vientos fue el papel de las aguas marinas como combustible, con la temperatura de la superficie 1,8 grados más caliente de lo normal en estas fechas de verano, según Jeff Masters, director de meteorología del Weather Undergroun.