El Estado Islámico reivindica el atentado suicida con 22 muertos en Manchester

Un terrorista suicida del Estado Islámico (EI) provocó este lunes por la noche la muerte de 22 personas, entre ellas numerosos niños y adolescentes, al hacer explotar un artefacto de fabricación casera junto a la entrada del Manchester Arena cuando concluía un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande con 21.000 asistentes.

El ataque -ocurrido sobre las 22:35 (23:35 hora peninsular española)-, ha causado también 59 heridos de diversa consideración, precisó el jefe de Policía de Manchester, Ian Hopkins, quien además incidió que hay "muchos niños entre las víctimas".

Precisamente, tras una reunión de emergencia, la primera ministra británica, Theresa May, ha declarado que la ciudad de Manchester ha sido víctima de un ataque terrorista "monstruoso" destinado a castigar a familias jóvenes que habían acudido a un concierto de música. May informó, además, de que la Policía cree conocer la identidad del autor del ataque, pero puntualizó que aún no puede ser facilitada.

"Sabemos que un único terrorista hizo detonar un artefacto explosivo improvisado cerca de una de las salidas del lugar, eligiendo deliberadamente el momento y el lugar para provocar una matanza máxima y herir y matar indiscriminadamente", añadió no sin antes indicar que se ha arrestado a un individuo de 23 años relacionado con el mencionado suicida. "Los terroristas nunca van a ganar y nuestros valores, nuestro país y nuestra forma de vida siempre prevalecerán", añadió.

Justo después de su comparecencia, el EI confirmaba que el ataque ha sido obra de uno de sus yihadistas en "venganza de la religión de Dios" y que tenía por objetivo "aterrorizar a los politeístas", en referencia a los cristianos. También lo justificó como una "respuesta a sus agresiones contra las casas de los musulmanes".

La primera ministra conservadora, que ha viajado a Manchester, agregó que éste ha sido uno de los "peores" atentados perpetrados en el Reino Unido y el peor en el norte de Inglaterra. Además, la primera ministra señaló que la amenaza terrorista contra el Reino Unido se mantiene en "severa", la segunda más grave y que supone que es muy posible un atentado terrorista en el país.

La Policía está realizando una investigación que busca establecer si el responsable del ataque "actuó solo o como parte de una red" terrorista, como demuestra la detención del supuesto colaborador del que sólo se sabe que tiene 23 años. Las autoridades no quieren facilitar más datos para no entorpecer las pesquisas.

Todos estos datos se conocen después de una confusa noche. Los testigos que asistían al concierto describieron a los medios locales escenas de pánico tras escuchar una "enorme explosión" y en la red se colgaron vídeos que mostraban a la gente gritando y huyendo, y algunos cuerpos tumbados en el suelo. "Todo el mundo estaba gritando y corriendo, el suelo estaba repleto de abrigos y teléfonos móviles. La gente simplemente lo arrojaba todo", relató a la BBC Robert Tempkin, de 22 años.

Un portavoz del estadio Manchester Arena afirmó que la explosión se produjo "fuera del recinto", en el "espacio público" cuando "la gente estaba abandonando el espectáculo". La Policía británica llevó a cabo posteriormente una "explosión controlada" en las inmediaciones del Manchester Arena, al detectarse un objeto sospechoso, pero finalmente se constató que no se trataba de material explosivo.

La detonación se produjo en los jardines de Cathedral Gardens, frente a la estación de tren de Victoria y el recinto deportivo. "Los agentes que llevaron a cabo la explosión controlada por precaución en Cathedral Gardens confirman que era ropa abandonada", afirmó un portavoz de la Policía británica minutos después.

Los servicios de trenes fueron suspendidos en la estación Victoria de Manchester, que está junto al estadio, y todas las líneas se cortaron tras el suceso.

El colapso provocó que numerosos particulares y hoteles ofrecieron en Manchester, a través de internet, habitaciones a los asistentes al concierto de Ariana Grande. En Twitter, la etiqueta #RoomForManchester ("Habitación para Manchester") se convirtió en uno de los temas más comentados en la popular red social, en la que miles de usuarios publicaron sus anuncios de ayuda. Además, muchos taxistas de la ciudad se acercaron a los aledaños del recinto para ofrecer viajes gratis a los asistentes.

El Consulado de España ha habilitado un número de emergencias para información y ayuda. Es el siguiente: +4407712764151