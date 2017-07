El Mad Cool no se canceló tras la muerte del acróbata por seguridad

La organización del festival Mad Cool, que se celebró desde el jueves hasta anoche en Madrid, justificó ayer su decisión de no cancelarlo tras la muerte del coreógrafo y bailarín Pedro Aunión mientras actuaba en la noche del viernes en La Caja Mágica, minutos antes del concierto principal de la jornada de Green Day.

"Si el festival no paró en el momento de los hechos fue porque en una decisión coordinada entre los responsables de seguridad y los cuerpos de seguridad del Estado se desaconsejó hacerlo para prevenir un movimiento incontrolado de gente, ante una posible conducta reactiva por una cancelación con 45.000 personas dentro del recinto. Ante el desconocimiento de una parte importante del público se podrían producir situaciones de pánico y tensión que habrían sido contraproducentes y arriesgadas", indicó anoche la organización del festival en un comunicado.

Aunión falleció al caer desde una gran altura cuando realizaba una performance dentro de una urna de metacrilato que fue izada por una grúa hasta una altura aproximada de más de 20 metros. Iba sujeto a un arnés a la altura de la cadera que, por causas que están siendo investigadas, se ha roto o desprendido.

El acróbata, de 30 años, fue atendido en el lugar tras precipitarse al escenario debido a las graves heridas sufridas. Los sanitarios de un servicio médico privado le realizaron las maniobras de resucitación cardiopulmonar durante 45 minutos, aunque finalmente sólo pudieron confirmar su muerte. El accidente ocurrió ante la vista del numeroso público congregado para ver en directo a Green Day. La caída provocó un gran impacto y desconcierto entre muchos de ellos que, asustados, vieron como la organización no informaba de lo que había ocurrido.

"No difundimos la identidad del artista para preservar la privacidad en la comunicación con los seres queridos, a los que se priorizó, como no podía ser de otra manera, la información. Desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se nos pidió no comunicar nada de lo sucedido en el accidente hasta la intervención de la Comisión Judicial", explicó anoche la organización.

El sindicato CCOO de Madrid se mostró muy crítico con los responsable del Mad Cool y consideró "inadmisible" y "una falta de respeto" que no se suspendiera el festival. A juicio de esta central "se han antepuesto los intereses ligados al espectáculo a la vida de una persona y sin que las administraciones madrileñas tomaran cartas en el asunto".

Por su parte, UGT exigió a la organización del evento y al Ayuntamiento de Madrid que asuman responsabilidades, al tiempo que pidió a las autoridades y la Inspección de Trabajo que hagan "una investigación exhaustiva de este accidente laboral". UGT también deploró el comportamiento de la organización del festival, que "mantuvo el desarrollo del mismo como si nada hubiese pasado".

Anoche, varias decenas de personas se concentraron ante las puertas de la Caja Mágica de Madrid para "honrar la vida" de Aunión. David García Aristegui, de la Unión Estatal de Sindicatos de Músicos, Intérpretes y Compositoras, dijo respecto a la reacción por parte de la organización del festival, que cuando hay un accidente hay que informar "con un poco más de diligencia y transparencia. Las cosas se podrían haber hecho de otra manera". Para García Aristegui los comunicados no han aclarado lo suficiente lo ocurrido.