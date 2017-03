Madrid paraliza las polémicas 'bici-birras' y prepara su nueva regulación

El Ayuntamiento de Madrid prevé regular a través de una reforma de su ordenanza de movilidad la actividad de las bici-birras, tras paralizar la actividad de estos polémicos vehículos turísticos en los que grupos de usuarios pedalean al tiempo que beben cerveza.

Tras paralizar todas las bici-birras la pasada semana como consecuencia de una inspección, la corporación municipal siguió alertando en contra del criterio de la empresa fabricante sobre los riesgos de este transporte.

Fuentes municipales indicaron que la reforma de la ordenanza va a ser "muy completa", ya que además de las bici-birras incluirá otro tipo de artilugios como los segways (transporte de dos ruedas con balanceo) y los patinetes.

Responsables municipales mantienen reuniones con diversos actores implicados en movilidad para "recabar puntos de vista antes de iniciar la redacción del texto".

Las bici-birras, creadas en Holanda a finales de la década de 1990, llegaron a la capital en 2013 de la mano de la empresa How are you S. L., que opera con el nombre comercial de Bbike y ofrece otros servicios como recorridos en vespa y en tuk tuk. "Nuestro afán es atraer a más turistas a Madrid con ofertas originales y cumpliendo siempre la legalidad", según un portavoz de la compañía.

Las cuatro bici-birras que hay en Madrid, todas propiedad de Bbike, fueron inmovilizadas el pasado día 15 por la Policía Municipal al no contar con certificados válidos y permanecen fuera de circulación a la espera de una revisión.

Además de en Madrid, la empresa fabricante de estos vehículos, Bicibar S. L., cuenta con clientes en Andalucía, Canarias, Asturias, Cataluña y la Comunidad Valencia.