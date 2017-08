María José Carrascosa regresa a España tras ocho años encarcelada en EEUU

María José Carrascosa, la abogada española que pasó ocho años en prisión en Nueva Jersey (Estados Unidos) tras una controversia judicial con su ex marido a cuenta de la custodia de su hija, regresó ayer a Valencia, donde fue recibida por su padre. "Gracias a España por haber estado todos apoyándome de la forma en la que habéis estado apoyándome", dijo muy emocionada en unas breves declaraciones a los medios en el aeropuerto de Manises. "Quiero ir a casa a dormir y abrazar primero a mi hija. Estoy muerta. Gracias, un abrazo", agregó.

Carrascosa se casó en Buñol (Valencia) con el estadounidense Peter Innes en marzo de 1999, sólo unos meses después de que lo hubiera conocido en un chat de internet. Cinco días después de la boda, ella decidió mudarse a Nueva Jersey. Al poco tiempo de llegar a EEUU, se quedó embarazada. En 2004, la pareja decidió separarse y firmar un acuerdo que establecía que ninguna de las partes podía sacar del país a la niña -entonces de cuatro años- sin el consentimiento del otro, de forma que el pasaporte estadounidense de la menor quedó bajo custodia del despacho de Lesvenich & Marzano-Lesvenich.

Sin embargo, ese despacho entregó a Carrascosa el pasaporte y ésta se llevó a la niña a España en enero de 2005. Un tribunal español le otorgó a ella la custodia de su hija Victoria, pero otro estadounidense se la dio al padre, En noviembre de 2006, un año después de llevarse a la chica a España, Carrascosa fue detenida durante una estancia en EEUU y en 2009 fue condenada a 14 años de prisión acusada de desacato y secuestro.

Carrascosa se negó a llegar a un acuerdo con el que fuera su marido, al que acusaba de agredirla e incluso de haber tratado de envenenarla y asesinarla, y los intentos de mediación entre las partes y las correspondientes autoridades resultaron infructuosos.

Tras ser condenada, la valenciana pidió en varias ocasiones la libertad condicional. En 2012, las autoridades judiciales de Nueva Jersey rechazaron incluso la petición que en esa ocasión había presentado su ex marido, que argumentó que "retenerla en prisión no vale para nada" porque está "enferma mentalmente". Finalmente, las autoridades judiciales le concedieron la libertad condicional en abril de 2015, aunque no pudo abandonar el país durante dos años y cuatro meses debido a que tenía pendientes resolver varios trámites legales.