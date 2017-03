Méndez de Vigo propone a las comunidades un pacto de financiación educativa

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha propuesto a los consejeros autonómicos que un acuerdo de Estado sobre la enseñanza vaya acompañado de un "pacto presupuestario" para dotarlo de "financiación estable y previsible" a lo largo de los años.

"La mejora educativa no consiste siempre en invertir más, sino mejor", ha subrayado al comparecer en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado. El acuerdo presupuestario es "fundamental" para evaluar el funcionamiento y eficiencia de ese pacto para consolidarse en el tiempo, ha añadido.

Ha insistido en que el sistema educativo sea estable y "afiance" la distribución de competencias entre administraciones según la Constitución y los estatutos de autonomía, así como "flexible" para adaptarse a las diversas realidades territoriales.

También ha insistido en que ese pacto de enseñanza podrá consolidarse en el tiempo si se acuerda que solo pueda modificarse con una mayoría política "supercualificada".

Pero ese pacto, ha advertido, no debe hacer "tabla rasa" ni construirse "ex novo", sino basarse en analizar certeramente lo que funciona y lo que no, con la experiencia de las comunidades.

Ha instado a ser "responsables" para conseguir esa estabilidad trabajando juntos en la misma dirección, administraciones, fuerzas políticas y comunidad escolar, en la que debe centrarse el debate.

"Creo en el diálogo, en el acuerdo positivo para la sociedad" por medio del pacto, ha enfatizado el ministro. "Establezcamos el marco y los objetivos del debate y escuchemos" en un dialogo "abierto y participativo", ha propuesto. Ha defendido una educación basada en el aprendizaje de valores universales como la libertad y el respeto de los derechos humanos.

A continuación, ha citado la libertad de elección, la igualdad de oportunidades y la equidad -para que nadie deje de estudiar por motivos económicos- y la calidad, donde el mérito y el esfuerzo sean recompensados.

Ha partido de la base de que tenemos un "buen" sistema, pero siguen existiendo "grandes desequilibrios" y se debe continuar reduciendo el abandono escolar prematuro.

Ha pedido ser "valientes" en políticas que respondan a principios comunes en un sistema educativo estable y flexible que permita adaptarse a circunstancias distintas y a las necesidades de cada autonomía.

Ha pedido contar con el profesorado y ha defendido su autonomía y libertad de cátedra, autoridad ganada en el trabajo diario y aprecio y reconocimiento de su labor, con "seguridad" en el acceso a la profesión, la formación continua y la carrera profesional.