Montserrat: "No está en la agenda modificar y mucho menos aumentar el copago"

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha asegurado que no está en la agenda del Gobierno "modificar y mucho menos incrementar" el copago farmacéutico a los pensionistas. Así lo ha subrayado Montserrat durante su comparecencia extraordinaria en la Comisión de Sanidad del Congreso, la tercera en la que hace referencia a este asunto en sede parlamentaria.

Un debate que se originó a raíz de que la ministra se mostrara partidaria de "ajustar" el copago para los jubilados que cobran pensiones más altas, en el tramo de renta que va de los 18.000 a los 100.000 euros.No obstante, después precisó que esa revisión no significaba incrementarlo para las rentas más altas, sino "a lo mejor que les bajes a los que tienen menos".

Hace casi dos semanas, Montserrat volvió a referirse al copago en el Senado para aclarar que no está en la agenda del Gobierno un aumento y defendió nuevamente que "aporte menos el que menos tiene". Ahora, la ministra ha reiterado que el Ejecutivo no tiene planeado "modificar y mucho menos incrementar" el copago, en la línea de lo que ya manifestó el pasado 24 de enero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que afirmó que no iba a haber cambios esta legislatura.

"El copago de los fármacos no es una invención del Gobierno del PP, se aplica desde hace 50 años", ha enfatizado Montserrat, que ha recordado que se aplica en España desde 1967 y que ha sido reformado por distintos gobiernos. La reforma que hizo el del PP en 2012, ha dicho, hizo un sistema "más justo y equitativo" que mejoró el criterio para establecer las aportaciones del usuario, permitiendo un ahorro de 6.621 millones de euros entre julio de 2012 y diciembre de 2016 en materia de prestación farmacéutica que revirtió directamente en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Algo que ha permitido, por ejemplo, invertir en más de 200 innovaciones terapéuticas, 42 de las cuales han sido para el tratamiento del cáncer y la hepatitis C. En total, ha recordado, la reforma de 2012 ha propiciado que más de 1,5 millones de personas hayan quedado exentas del copago, como los desempleados que han agotado la prestación o los preceptores de pensiones no contributivas.

No solo eso, sino que ha permitido la "sostenibilidad de nuestro sistema de salud tal y como lo conocemos", mucho más "proporcional, justo y equitativo" que los de los países del entorno. Mientras España está libre de copagos asistenciales, en Francia los ciudadanos deben abonar un euro por visita al médico, por pruebas de laboratorio o por transporte sanitario, cantidad que en Portugal se eleva a cinco, ha citado como ejemplo. "Voy a seguir trabajando sin descanso para consolidar el Sistema Nacional de Salud y que siga siendo universal, sostenible y equitativo, porque cuando deja de serlo los que más lo sufren son los mas vulnerables", ha concluido.