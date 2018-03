Orden judicial para levantar el suelo del centro de trabajo de una mujer desaparecida en 2010

El Juzgado número 5 de Móstoles (Madrid) aceptó el levantamiento de una baldosa del suelo del supermercado de Boadilla del Monte donde trabajaba María Piedad García Revuelta, vecina de la localidad que lleva desaparecida desde 2010. La magistrada a trámite una de las 16 nuevas diligencias realizadas por la familia de la joven, cuyo paradero lleva sin conocerse desde que acudiera el 12 de diciembre de 2010 a una cena de empresa donde también estaba su ex pareja.

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron que han recibido la notificación judicial, aunque por el momento se desconoce la fecha en la que se llevará a cabo el registro de una zona del supermercado. María Piedad García Revuelta, que contaba con 32 años en diciembre de 2010, desapareció esa noche tras acudir a una cena navideña del supermercado en el que trabajaba, que se celebró en un restaurante de Boadilla.

Su ex novio, que entonces tenía 38 años y con el que había roto su relación hacía un tiempo, se ofreció a llevarla a casa, donde ella vivía con un hijo de ambos, de ocho meses, y con otro de nueve años de una relación anterior. No obstante, nunca llegó a su domicilio y su ex pareja apareció ahorcado tres días después.