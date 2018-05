Orden judicial para buscar a un padre separado que secuestró a su hijo hace 10 días en Zaragoza

El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza ha ordenado la búsqueda y captura de un padre separado que debía haber entregado hace diez días a su ex pareja a su su hijo de 8 años en un punto de encuentro familiar ubicado en la capital aragonesa. Según el abogado de la madre, José Lozano Pardo, el padre no acudió a este punto a las 20:00 del domingo 6 de mayo ni respondió a las sucesivas llamadas que se le hicieron para tratar de localizarle.

Unas horas después, ante la imposibilidad de encontrar al padre y al menor, la madre interpuso en la comisaría una denuncia contra su ex compañero por sustracción de un menor. El letrado explicó que el hombre en orden de búsqueda y captura no compareció un día después a un juicio por quebrantamiento de condena relacionado con el incumplimiento de una orden de alejamiento de su ex mujer dictada en marzo por un presunto delito de malos tratos.

Durante esta vista, los familiares del padre aseguraron saber que el denunciado se había marchado con su hijo, pero afirmaron desconocer su paradero. Al parecer, en el primer fin de semana en el que el niño fue con su madre, en virtud de un régimen de visitas establecido tras la denuncia, el padre dio al menor unos regalos para que se los entregara a su excompañera, lo que motivó la denuncia por quebrantamiento. El pasado lunes, la madre y su abogado se personaron en el juzgado para ampliar la denuncia presentada y aportar información acerca de la familia y lugares donde podría encontrarse.

Una de las zonas donde podría haberse desplazado el padre con el niño es Andalucía, comunidad en la que está asentado su "clan familiar", algunos de cuyos miembros, apuntó el abogado de la madre, suman numerosos antecedentes policiales.