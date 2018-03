El PSOE abandona el Pacto Educativo mientras el PP no suba la financiación

El PSOE ha cumplido el ultimátum dado este lunes al PP por su secretario general, Pedro Sánchez, y este martes ha decidido abandonar los trabajos de la Subcomisión del Congreso para un Pacto Educativo mientras que el Gobierno no se comprometa a incrementar la financiación de la educación hasta al menos el 5% del PIB.

Tras una tensa reunión para votar las propuestas financieras de cada grupo, ninguna ha salido adelante, pues en esta Subcomisión se necesitan los votos de una mayoría de tres quintos y no se han puesto de acuerdo tres partidos, han reconocido los distintos portavoces parlamentarios educativos. "Nos levantamos hasta que no haya compromiso por parte del Gobierno" para revertir los recortes educativos y llegar al 5% del PIB con el que afrontar los retos de la educación española, ha resaltado la portavoz de Educación socialista, Luz Martínez Seijo. "Aunque nuestra voluntad era seguir participando, y hacemos esa oferta de seguir participando, en la Subcomisión no lo haremos si no hay una financiación adecuada", ha añadido por su parte la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles.

Ambas han coincidido en destacar que después de un año trabajando en la Subcomisión, "con lealtad", "ha sido imposible llegar a ningún acuerdo con el PP, que ha negado una financiación suficiente"; han criticado que ahora la inversión en educación esté en el 4,1% del PIB y el Gobierno lo quiera poner en el 3,67%.

El hecho de que no haya un pacto en materia de financiación en educación es "una cuestión de tremenda gravedad", ha resaltado Martínez Seijo, que ha recordado los 9.000 millones de euros perdidos por los recortes y a los que el PP responde con una propuesta de 5.000 millones de euros más hasta 2025. Además, ha acusado al PP de haber planteado un "chantaje" a las comunidades autónomas al vincular el pacto con la financiación a las mismas.

Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, ha calificado de "irresponsable" e "infantiloide" la actitud socialista.

En la misma línea se ha manifestado Sandra Moneo, portavoz educativa de los populares, que ha invitado al PSOE a repensar su postura ya que tiene responsabilidades políticas en comunidades autónomas y ha sido partido de Gobierno. "La decisión que han tomado responde más a una estrategia política", según Moneo.

Ha recalcado que para el PP hablar de una cifra del PIB es "engañoso" y lo que hay que hacer es "blindar" un presupuesto con una memoria económica.A la propuesta socialista del 5% del PIB, el PP ha contestado que ello pueden significar 1.500 millones de euros anuales.

Y ha preguntado al PSOE: si el Gobierno se compromete a poner su parte, unos 76 millones de euros, ¿las comunidades aportarán lo que les corresponde hasta llegar a los 1.500? "El PSOE no lo ha asumido", ha asegurado Moneo.

Javier Sánchez (Unidos Podemos) ha dicho que siguen en la Subcomisión pero no van a votar ninguna de las propuestas de los demás grupos ni las suyas propias hasta que no se cambie el método de las votaciones, por lo que las posibilidades del pacto "quedarán bloqueadas".

Ha recordado que el PP y el PSOE fueron quienes respaldaron que cada punto del guion educativo (hay 15 temas con sus respectivos subtemas) tuvieran que salir adelante con una mayoría de tres quintos. "Vamos a invitar de nuevo a los portavoces de todos los grupos a replantear ese método para salvar de alguna manera el pacto", ha señalado Sánchez.

Juan Carlos Girauta (Ciudadanos) ha cargado contra el PSOE por pretender "reventar" el pacto educativo y ha defendido que se blinde una determinada inversión por alumno frente a elevar al 5% del PIB la financiación en educación. No acaba de ver, según ha explicado, que el PSOE ponga sobre la mesa un porcentaje absoluto del PIB para sufragar la educación pública cuando lo más idóneo es que se "blinde" una ratio por estudiante.

Joan Olòriz (ERC) ha precisado que "la sombra de Montoro ha planeado" hoy sobre la Subcomisión y se ha mostrado escéptico sobre la posibilidad de que el pacto siga adelante sin un acuerdo de financiación. La Subcomisión para el Pacto Social y Político por la Educación lleva trabajando en el Congreso desde hace quince meses.

Fue en diciembre de 2016 cuando se fijó crearla y en febrero de 2017 comenzaron las comparecencias de más de ochenta expertos. Desde el pasado enero, los grupos debaten a puerta cerrada un guion de quince puntos educativos.

El tema de la financiación, que ha provocado la salida del PSOE, es el segundo punto del guion, mientras que el primero versó sobre el diagnóstico de la educación, sus fines y objetivos.